Consiglio Regionale, il comunicato. Liste d’attesa, parte in Abruzzo la mobilitazione M5S che informa i cittadini

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:12 dicembre 2025 – 12:13- Una campagna regionale senza precedenti – precisa il comunicato. Un vero manuale guida per cittadini e cittadine che vogliono far valere, leggi alla mano, il proprio diritto alla salute quando prenotano visite specialistiche nel sistema sanitario regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. A lanciarla è il Movimento 5 Stelle Abruzzo con la mobilitazione “La salute non può attendere”, nata per combattere le lungaggini delle liste d’attesa che in Abruzzo sono diventate una vergogna – viene evidenziato sul sito web. “Come Consiglieri regionali di opposizione stiamo lavorando in Consiglio con ogni strumento a nostra disposizione per migliorare il servizio sanitario regionale – affermano i consiglieri regionali M5S Francesco Taglieri e Erika Alessandrini – ma ogni cittadino può fare la sua parte, ecco perché abbiamo avviato questa campagna, sostenuta da una mobilitazione che coinvolge anche attivisti e gruppi territoriali del Movimento 5 Stelle nelle quattro province, con il fine di dare a ogni abruzzese gli strumenti utili a segnalare illeciti e storture nella prenotazione delle visite al CUP. Forniremo moduli precompilati, indirizzi per le segnalazioni ufficiali (URP, CUP, ASL, Difensore civico, Assessorato, Ministero), istruzioni chiare per chiedere la prestazione in una struttura alternativa o in intramoenia senza costi aggiuntivi oltre al ticket. Strumenti concreti che permettono a ogni cittadino di diventare garante di se stesso – recita il testo pubblicato online. Le norme in vigore parlano chiaro: Il medico indicala classe di priorità (U, B, D, P) che garantisce tempi certi – precisa la nota online. Se la prestazione non viene erogata nei tempi massimi, l’utente ha diritto a essere indirizzato verso altre strutture accreditate, pubbliche o private, senza alcun costo extra, previa autorizzazione della direzione sanitaria, che ogni cittadino ha il diritto di richiedere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le liste d’attesa non possono essere sospese o chiuse: è illegittimo – aggiunge testualmente l’articolo online. E se gli obiettivi non vengono rispettati, il Direttore Generale può essere rimosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Eppure in Abruzzo nessuno spiega ai cittadini come far valere queste regole e come segnalare eventuali illeciti – precisa la nota online. Lo faremo noi – Dobbiamo lottare insieme dentro e fuori le istituzioni affinché non ci siano più persone che ricevono date fuori dai limiti di legge o risposte come ‘agenda chiusa’. Questo sistema malato non è solo una violazione dei diritti, è il fallimento di chi governa la sanità. Noi vogliamo che i cittadini siano consapevoli e pronti a far rispettare la legge per questo informeremo più persone possibile attraverso incontri pubblici, gazebo informativi e volantinaggi – aggiunge la nota pubblicata. Oltre a continuare la battaglia dai banchi del consiglio regionale saremo in strada, tra la gente, nelle piazze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Porteremo la voce delle comunità dentro le commissioni e le aule di consiglio – Per questo forniremo anche canali diretti per segnalazioni e testimonianze o solo per farsi aiutare ad utilizzare gli strumenti per pretendere il rispetto delle norme”. Alziamo la voce! Il sistema che la destra impone ormai da sette anni, fatto di promesse vuote, di bugie e di costante propaganda elettorale, va interrotto attraverso la conoscenza e le buone pratiche – si apprende dalla nota stampa. Un cittadino informato non lo puoi fregare – recita la nota online sul portale web ufficiale. E noi informeremo più persone possibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con questa campagna che prevede materiale informativo, pagina web dedicata, e un calendario di appuntamenti nelle quattro province, il Movimento 5 Stelle Abruzzo porta trasparenza e cittadinanza attiva in una sanità che da troppo tempo vive di inefficienze e scaricabarile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Accendiamo una luce dove oggi c’è opacità. Avere le giuste cure non è un favore da chiedere, ma un diritto da pretendere” concludono – (com/red)

