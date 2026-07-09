Consiglio Regionale, il comunicato. Liste d’attesa, Taglieri e Alessandrini: Grande partecipazione all’Aquila

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:09 luglio 2026 – 15:12- Si è svolta questa mattina davanti al Centro Unico di Prenotazione dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila la quarta tappa della campagna itinerante del Movimento 5 Stelle “La salute non può attendere”, dedicata all’informazione dei cittadini sul diritto alla salute e sugli strumenti previsti dalla normativa per contrastare tempi d’attesa di visite mediche ed esami incompatibili con le prescrizioni mediche – si apprende dalla nota stampa. “Anche nel capoluogo regionale – si legge in una nota – il punto informativo ha registrato una grande partecipazione e ha suscitato molto interesse – Decine di cittadine e cittadini si sono fermati per chiedere informazioni, raccontare la propria esperienza e segnalare direttamente ai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle numerosi casi di disservizi nelle prenotazioni, ritardi delle prenotazioni rispetto alle priorità prescritte e difficoltà nell’accesso alle prestazioni sanitarie pubbliche – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Con la tappa dell’Aquila si conclude la prima parte del nostro tour davanti agli ospedali dei quattro capoluoghi abruzzesi – dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini –. In queste settimane abbiamo incontrato centinaia di persone e raccolto decine di testimonianze che confermano quanto il problema delle liste d’attesa sia ancora drammaticamente presente in tutta la regione – Dietro ogni prenotazione rinviata di mesi o addirittura di anni ci sono persone che vivono con preoccupazione l’attesa di una visita o di un esame indispensabile per la propria salute”. “La risposta dei cittadini ci ha confermato che questa campagna era necessaria – proseguono i consiglieri –. Molti non conoscevano l’esistenza del percorso di tutela previsto dalla normativa e ci hanno ringraziato per aver spiegato come far valere un diritto che troppo spesso resta mortificato da tempi lunghissimi e incompatibili con le necessità di cura delle persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Allo stesso tempo abbiamo ascoltato decine di racconti di disservizi e criticità che continueremo a portare all’attenzione delle istituzioni regionali, perché chi governa non può continuare a ignorare ciò che accade ogni giorno nei CUP e negli ospedali abruzzesi”. In attesa delle prossime tappe che riguarderanno i presidi ospedalieri minori delle 4 province, la campagna “La salute non può attendere” proseguirà nelle prossime settimane, attraverso il portale dedicato del Movimento 5 Stelle, dove si possono trovare tutte le informazioni utili sulla procedura di reclamo, che nel 99% dei casi porta ad una soluzione positiva – si apprende dal portale web ufficiale. Attraverso il portale www.movimento5stelleabruzzo – recita il testo pubblicato online. it e il numero di telefono 085 692 02 649, il Movimento 5 Stelle Abruzzo proseguirà la raccolta delle segnalazioni e continuerà a fornire assistenza ai cittadini – precisa il comunicato. “La Salute non può attendere – concludono Taglieri e Alessandrini – proseguirà davanti agli altri presidi ospedalieri e ai distretti sanitari dell’Abruzzo per continuare questo lavoro di informazione, ascolto e vicinanza ai cittadini – precisa la nota online. La politica deve essere presente dove le persone vivono i problemi quotidiani e continueremo a utilizzare ogni strumento possibile per difendere un diritto fondamentale come quello alla salute”. (co,/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it