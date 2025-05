Consiglio Regionale, il comunicato. L’Osservatorio della Legalità premia due servitori dello Stato

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Ne giorni scorsi, nella Sala D’Ascanio del Palazzo del Consiglio Regionale a Pescara, l’Osservatorio Regionale della Legalità della Regione Abruzzo ha conferito due attestati di riconoscenza a due servitori dello Stato che si sono distinti per l’elevato senso del dovere e per l’esemplare impegno umano e professionale – si apprende dalla nota stampa. Il riconoscimento è stato assegnato a: Nicola Molino, Sottufficiale della Polizia di Stato, per una brillante operazione di polizia giudiziaria che ha condotto all’arresto di un soggetto pericoloso e per il tempestivo intervento che ha permesso di salvare la vita a un giovane in difficoltà; Alessio Matarazzo, Sottotenente del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, per il contributo determinante nel “cordone umanitario per l’Ucraina”, svolto con alto senso civico, generosità e professionalità in un contesto complesso e delicato – aggiunge testualmente l’articolo online. Alla cerimonia hanno preso parte il Questore di Pescara, Carlo Solimene e il Difensore Civico della Regione Abruzzo, Umberto Di Primio, che hanno voluto testimoniare, con la loro presenza, il valore istituzionale di questi gesti e l’importanza di coltivare la cultura del servizio e della responsabilità. Il presidente dell’Osservatorio, Francesco Prospero, ha dichiarato: “Tra i compiti principali dell’Osservatorio vi è proprio quello di promuovere e diffondere i valori della legalità e della giustizia – si legge sul sito web ufficiale. E non c’è strumento più potente dell’esempio – aggiunge testualmente l’articolo online. Valorizzare l’impegno di uomini come Nicola Molino e Alessio Matarazzo significa rendere visibile il volto migliore delle istituzioni e costruire una cultura civica fondata sul rispetto, sulla solidarietà e sul coraggio morale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il loro operato è un patrimonio collettivo che merita gratitudine e riconoscimento – recita il testo pubblicato online. ” L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività dell’Osservatorio tese a rafforzare il dialogo tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine, riconoscendo i comportamenti esemplari che contribuiscono a rendere più giusta e più sicura la nostra società. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it