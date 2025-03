Consiglio Regionale, il comunicato. Lugini: “La Giunta Marsilio difende la sostenibilità del sistema sanitario regionale”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Negli ultimi giorni, la sanità abruzzese è stata oggetto di un acceso dibattito politico, con attacchi da parte dell’opposizione che necessitano di una risposta chiara e basata sui fatti – precisa il comunicato. È dunque opportuno ripercorrere le tappe più delicate della gestione sanitaria regionale per comprendere il contesto in cui oggi operiamo – recita il testo pubblicato online. La situazione critica che ha condotto al commissariamento del sistema sanitario regionale affonda le radici nelle gravi responsabilità dell’amministrazione Del Turco (centrosinistra), la cui gestione inefficiente ha generato un disavanzo economico insostenibile – si apprende dalla nota stampa. Tuttavia, anche con l’uscita dal commissariamento nel 2016, sotto il governo D’Alfonso (centrosinistra), la situazione non ha subito un’inversione di rotta – viene evidenziato sul sito web. Al contrario, il sistema sanitario ha rischiato un drastico ridimensionamento, con la chiusura di diversi presidi sanitari, tra cui quelli di Tagliacozzo e Pescina – si apprende dal portale web ufficiale. La mancanza di una strategia efficace ha lasciato molte aree interne in una condizione di isolamento sanitario, con debiti elevati e criticità strutturali mai affrontate” dichiara Gianpaolo Lugini, consigliere regionale del gruppo consiliare Marsilio Presidente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Dal 2023, con l’insediamento della Giunta Marsilio, è stato avviato un piano di riordino ambizioso e coraggioso, con l’obiettivo di riportare la sanità pubblica al centro dell’azione politica”. “Abbiamo deciso di intervenire per garantire un servizio sanitario più vicino ai cittadini, soprattutto nelle aree interne e svantaggiate, da troppo tempo abbandonate” sottolinea Lugini – precisa la nota online. Il mantenimento dei presidi sanitari periferici rappresenta un passaggio fondamentale di questa strategia, ma comporta costi maggiori a causa dell’ampia estensione territoriale dell’Abruzzo rispetto alla densità della popolazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A pesare sul bilancio della sanità regionale non è solo il mantenimento dei presidi, ma anche altri fattori, come l’adeguamento dei contratti per il personale sanitario e il rincaro dell’energia, che nell’ultimo anno hanno comportato un aggravio di circa 50 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. “Di fronte a queste difficoltà, era necessario adottare una misura responsabile per garantire la sostenibilità del sistema” spiega Lugini – precisa la nota online. “Per questo motivo, la Giunta regionale ha deliberato un aumento dell’aliquota IRPEF per le fasce di reddito più alte – si apprende dalla nota stampa. “Si tratta di una scelta ponderata ed equa: chi ha di più contribuirà di più, mentre chi ha meno sarà tutelato da un sistema di detrazioni mirate” chiarisce Lugini – precisa il comunicato. Le accuse secondo cui questa misura penalizzerebbe operai e pensionati sono infondate – Non ci sarà alcun aumento per chi già fatica ad arrivare a fine mese: questa narrazione dell’opposizione è falsa e strumentale” aggiunge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lugini difende la scelta della Giunta Marsilio, definendola un atto di responsabilità che mette al primo posto la sostenibilità sociale e la tutela della salute pubblica – si legge sul sito web ufficiale. “Abbiamo deciso di affrontare le difficoltà con coraggio, senza scorciatoie populiste e senza false promesse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’unica strada percorribile era quella della responsabilità” afferma il consigliere – si apprende dalla nota stampa. “Le critiche del centrosinistra appaiono dunque fragili e pretestuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Chi guadagna cifre importanti sarà chiamato a un piccolo sforzo per il bene collettivo, e questo è del tutto proporzionato alla capacità contributiva di ognuno” ribadisce Lugini – precisa il comunicato. “Non è un sacrificio, è un atto di civiltà: chi può, contribuirà a sostenere la sanità pubblica, mentre le fasce più deboli vedranno alleggerita la pressione fiscale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ” Lugini conclude sottolineando la visione della Giunta Marsilio per il futuro della sanità regionale: “Stiamo costruendo un Abruzzo più forte, più giusto e più vicino ai bisogni reali della sua gente – Il nostro impegno è chiaro: garantire servizi sanitari efficienti senza lasciare indietro nessuno – aggiunge testualmente l’articolo online. ” (com/red)

