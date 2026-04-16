Consiglio Regionale, il comunicato. Lugini: ok a mozione per gli gli studenti penalizzati nelle aree di confine

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:14 aprile 2026 – 17:48- C’è soddisfazione nelle parole del consigliere regionale Gianpaolo Lugini, esponente del gruppo “Marsilio Presidente”, dopo l’approvazione all’unanimità della mozione sugli interventi urgenti per il Trasporto Pubblico Locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un passaggio che segna, nelle intenzioni, l’avvio di un percorso concreto per affrontare una criticità segnalata da tempo nei territori – “Esprimo grande gratitudine ai colleghi della II Commissione Consiliare (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) – dichiara Lugini – per aver sostenuto una proposta che nasce direttamente dall’ascolto del territorio e da un’analisi puntuale dei dati”. Il riferimento è alla situazione che riguarda le aree di confine tra Abruzzo, Lazio e Marche, dove emergono evidenti squilibri nel sistema tariffario – recita il testo pubblicato online. “I numeri parlano chiaro: i pendolari, in particolare gli studenti, si trovano a pagare meno per spostarsi fuori regione piuttosto che restare all’interno dell’Abruzzo”, sottolinea il consigliere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una condizione definita “paradossale e penalizzante”, che incide non solo sull’organizzazione quotidiana delle famiglie ma anche sul più ampio diritto allo studio – recita il testo pubblicato online. Secondo quanto evidenziato, il fenomeno contribuisce inoltre al progressivo spopolamento delle aree interne, già segnate da fragilità strutturali e da una riduzione dei servizi essenziali – “Non si tratta solo di trasporti, ma di equità territoriale – aggiunge Lugini –. Garantire collegamenti sostenibili significa offrire opportunità reali a chi vive nei territori di confine”. Il consigliere rivendica quindi il lavoro svolto per portare il tema all’attenzione istituzionale: “Mi sono impegnato affinché questa problematica, che coinvolge una parte significativa della comunità, fosse discussa e affrontata – si apprende dal portale web ufficiale. Oggi registriamo un primo risultato concreto”. La mozione approvata impegna ora la Regione a valutare misure correttive sui costi e sull’organizzazione del servizio, con l’obiettivo di rendere il trasporto pubblico locale più equo, accessibile ed efficiente – si apprende dalla nota stampa. “Continuerò a lavorare con determinazione – conclude Lugini – affinché si arrivi a soluzioni strutturali e durature per tutti i cittadini”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it