Consiglio Regionale, il comunicato. Lugini su collegio unico: nessuna frattura, solo diritto-dovere di rappresentare il territorio

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:05 agosto 2026 – 15:14- “In questi giorni ho letto con attenzione un articolo che mi riguarda e che, ancora una volta, sceglie di costruire una narrazione ben diversa dalla realtà dei fatti – È doveroso fare alcune precisazioni”. Lo scrive il consigliere regionale del gruppo “Marsilio Presidente”, Gianpaolo Lugini, in risposta a un articolo pubblicato sul quotidiano online “Abruzzoweb” e aggiunge: “Innanzitutto, l’intervista riportata è stata realizzata mentre ero di ritorno dalle vacanze con la mia famiglia – Si è trattato di una registrazione telefonica nella quale ho espresso alcune valutazioni su un tema importante come la riforma della legge elettorale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per quanto riguarda le dichiarazioni riportate tra virgolette, confermo integralmente quanto detto – riporta testualmente l’articolo online. Tutto il resto, invece, rappresenta esclusivamente interpretazioni, ricostruzioni e considerazioni del giornalista, che nulla hanno a che vedere con le mie parole – si apprende dalla nota stampa. Purtroppo non è la prima volta che una determinata testata sceglie di prestarsi a fare da megafono a interessi e posizioni ben note, costruendo articoli che cercano più la polemica che l’informazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È un metodo ormai consolidato: si parte da alcune dichiarazioni, le si inserisce in un contesto ricco di supposizioni e si prova ad attribuire intenzioni o scenari che non esistono – riporta testualmente l’articolo online. Ho semplicemente espresso una riflessione politica su una proposta di legge ancora in discussione, ribadendo un principio che considero fondamentale: il diritto di ogni consigliere regionale di contribuire al dibattito con osservazioni e proposte migliorative – Questo significa lavorare nell’interesse dell’Abruzzo, non certo mettere in discussione la maggioranza o il rapporto di stima e collaborazione con il Presidente Marco Marsilio, che ho sempre riconosciuto e che continuo a riconoscere”. “Come ho già dichiarato, – spiega Lugini – ritengo che il tema della rappresentanza delle aree interne meriti un approfondimento e auspico che il confronto in Commissione e in Aula possa portare a soluzioni condivise che garantiscano equilibrio e rappresentatività. È questo il senso delle mie parole, non certo quello che qualcuno ha voluto far credere – si apprende dalla nota stampa. C’è poi un aspetto che ormai appare quasi ossessivo – recita il testo pubblicato online. Ogni volta che si parla del sottoscritto o del collega Luciano Marinucci, viene puntualmente evidenziato il numero di voti con cui siamo stati eletti, come se ciò dovesse servire a screditare il nostro ruolo istituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È un argomento che trovo francamente singolare – si apprende dalla nota stampa. Siamo Consiglieri regionali regolarmente eletti dai cittadini abruzzesi e, in democrazia, il voto di un consigliere vale esattamente quanto quello di qualsiasi altro collega – viene evidenziato sul sito web. Non esistono consiglieri di serie A e consiglieri di serie B. Il mandato ricevuto dagli elettori merita lo stesso rispetto, indipendentemente dal numero delle preferenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Personalmente sono orgoglioso del risultato ottenuto – recita il testo pubblicato online. Sono stato eletto alla mia prima candidatura in assoluto al Consiglio regionale, un traguardo che considero motivo di soddisfazione e, soprattutto, una grande responsabilità nei confronti dei cittadini che hanno scelto di accordarmi la loro fiducia – Non tutti possono dire di essere riusciti a ottenere questo risultato al primo tentativo – aggiunge testualmente l’articolo online. Continuerò, come ho sempre fatto, a lavorare con serietà, lealtà e senso delle istituzioni, senza farmi condizionare da ricostruzioni giornalistiche tese ad alimentare polemiche artificiali”. “Il mio unico obiettivo – conclude Lugini – resta quello di rappresentare al meglio il territorio e contribuire, con spirito costruttivo, alle scelte che riguardano il futuro dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Il confronto politico è il sale della democrazia – si apprende dal portale web ufficiale. Le strumentalizzazioni, invece, appartengono a chi preferisce alimentare divisioni piuttosto che raccontare i fatti – precisa la nota online. Io continuerò a scegliere la prima strada”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it