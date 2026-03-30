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Politica

Consiglio Regionale, il comunicato. Lugini su scomparsa sindaco di Rocca Di Botte, Marzolini: persona autentica

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Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:30 marzo 2026 – 14:15- “Apprendo con sincero dolore la scomparsa del Sindaco di Rocca di Botte, l’amico Fernando Marzolini – aggiunge la nota pubblicata. Ho avuto modo di apprezzarne da vicino l’impegno e la dedizione per la sua comunità: un amministratore serio e una persona autentica, sempre al servizio dei cittadini – precisa la nota online. Mi stringo con affetto alla sua famiglia e a tutta la comunità di Rocca di Botte in questo momento di grande tristezza – Riposi in pace”. Così, in una nota, il consigliere regionale, Gianpaolo Lugini – precisa la nota online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

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