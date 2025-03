Consiglio Regionale, il comunicato. Oggi, martedì 11 marzo, in programma la seduta del Consiglio regionale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il Consiglio regionale è convocato per martedì 11 marzo, alle ore 15, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo – recita il testo pubblicato online. All’ordine del giorno l’interrogazione a risposta orale, a firma dei consiglieri Paolucci e Pepe, “Verifica di legittimità della DGR 655/2024, recante “Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, co – aggiunge testualmente l’articolo online. 134-135 e s.m.i.. Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio – Annualità 2025. Approvazione elenco degli interventi e assegnazione risorse”. Saranno poi discusse le seguenti interpellane: a firma del consigliere Di Marco, “Assenza medico di base e ambulatorio di medicina generale nel Comune di Elice” (Di Marco); “Tutela del Fiume Trigno” (Paolucci); “Riapertura dei vivai forestali regionali” (Monaco); “Indicazione della data certa per l’apertura del Poliambulatorio nel Comune di Cellino Attanasio (Pepe); “Progetti Asl 02 su ex Mario Negri Sud” (Taglieri); “Contenzioso tra Asl1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila e le Ditte Dusmann Service srl e Se – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma Srl (Paolucci e Pietrucci). Successivamente, sarà esaminato il progetto di Legge, di iniziativa della Giunta regionale, “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”.

