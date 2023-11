Consiglio Regionale, il comunicato. Ok a intitolazione interporto a Maria Teresa Letta

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “E’ stata approvata oggi, dalla competente Commissione in Consiglio regionale, la Risoluzione da me presentata per l’intitolazione dell’Interporto di Avezzano alla prof.ssa Maria Teresa Letta – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratta di un doveroso riconoscimento a una personalità che ha dato lustro all’intera regione attraverso la sua meritoria attività di volontariato, portata avanti con tenacia e coraggio, con la Croce Rossa Italiana e di cui, il 24 ottobre scorso, è ricorso il primo anniversario dalla scomparsa – si legge sul sito web ufficiale. L’impegno nel volontariato, nazionale e internazionale di Maria Teresa Letta e la dedizione dimostrata negli anni sono stati sempre nobili esempi della nostra società da tutelare ed esaltare”. Così Massimo Verrecchia capogruppo di FdI in Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

