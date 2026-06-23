Consiglio Regionale, il comunicato. Ok all’unanimità al Rendiconto di gestione 2025. Nuova seduta il 30 giugno

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:23 giugno 2026 – 13:13- Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato oggi all’unanimità, il Rendiconto della gestione 2025. Il provvedimento votato ha accolto i rilievi tecnici del Collegio dei Revisori dei Conti, e presenta, al 31 dicembre 2025, un risultato di amministrazione, “pari a 1.194.914,53 euro” si legge nell’atto – riporta testualmente l’articolo online. “L’approvazione unanime dell’Assemblea Legislativa del documento che certifica i risultati finanziari ed economici conseguiti lo scorso anno dal Consiglio regionale, restituisce il senso del profondo dovere istituzionale dei membri dell’Aula”, ha dichiarato il presidente Lorenzo Sospiri, a conclusione dei lavori.La seduta odierna ha poi preso in esame due risoluzioni – precisa la nota online. La prima, a firma del consigliere Antonio Blasioli (PD), su “Prolungamento galleria paravalanghe sulla Ferrovia dei Parchi”, ha ottenuto una risposta scritta a firma dell’assessore Umberto D’Annuntiis, con delega ai Trasporti e mobilità, Lavori Pubblici e Infrastrutture, Difesa del suolo – riporta testualmente l’articolo online. La discussione dell’altra, a firma del consigliere Antonio Di Marco (PD), inerente la “Richiesta di ristori per gli operatori economici del comprensorio montano Passolanciano-Maielletta – viene evidenziato sul sito web. Danni maltempo marzo-aprile 2026” è stata invece rinviata – si legge sul sito web ufficiale. I lavori sono stati aggiornati a martedì 30 giugno alle ore 15.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it