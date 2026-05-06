Consiglio Regionale, il comunicato. Omicidio Di Resta, D’Incecco plaude ai Carabinieri per arresto latitante Marolda

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:06 maggio 2026 – 13:34- “Un plauso e un ringraziamento ai Carabinieri e ai militari del Gis per la brillante operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza, che ha portato all’arresto, a Foggia, del latitante Carmine Marolda, condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione per concorso nell’omicidio del maresciallo dei Carabinieri Marino Di Resta, ucciso a Pescara il 16 settembre 1996. Operazioni come questa dimostrano ancora una volta che lo Stato è presente e vince”. Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “L’arresto di oggi – sottolinea – riporta alla memoria una pagina dolorosa per la nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Di Resta era un servitore dello Stato che ha pagato con la vita il proprio impegno per la sicurezza – Il suo sacrificio, come quello di tante donne e uomini in divisa, non può e non va mai dimenticato – Alle forze dell’ordine ribadiamo tutto il nostro sostegno e la nostra gratitudine per il lavoro quotidiano che svolgono nella difesa della legalità”, conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it