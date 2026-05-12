Consiglio Regionale, il comunicato. On the road, la CPO unisce studenti e genitori nel segno della prevenzione

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:12 maggio 2026 – 11:47- Si è conclusa con un bilancio straordinario la doppia tappa marsicana del progetto itinerante “On The Road – Entra nelle Scuole”, promosso dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità (CPO) dell’Abruzzo – La giornata di ieri, 11 maggio, ha segnato un momento di profonda coesione tra istituzioni e territorio, rispondendo a una richiesta esplicita giunta proprio dalle famiglie della Marsica, desiderose di un confronto diretto su temi di cruciale attualità. La mattinata si è aperta presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Galilei – Bellisario” di Avezzano, dove gli studenti hanno dialogato con esperti e rappresentanti istituzionali – precisa la nota online. Fondamentale il contributo del giornalista Mediaset Giammarco Menga, intervenuto in collegamento durante la sessione mattutina: attraverso la presentazione del suo libro “Il delitto di Saman Abbas – Il coraggio di essere libere”, ha offerto una testimonianza preziosa sul valore dell’autodeterminazione – si apprende dalla nota stampa. L’incontro è stato moderato dal Professor Luca Di Nicola, giornalista e docente, che ha saputo guidare il dibattito con estrema sensibilità e la consueta professionalità. Nel pomeriggio, l’iniziativa si è spostata a Celano, paese d’origine della Presidente CPO Rosa Pestilli, per un focus sulla “Responsabilità Genitoriale” presso l’Istituto Comprensivo di via della Torre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’incontro ha registrato una partecipazione calorosa di docenti e genitori, confermando l’importanza di fare rete tra scuola e famiglia – viene evidenziato sul sito web. “È stata una giornata meravigliosa ed emozionante,” ha dichiarato la Presidente Rosa Pestilli – aggiunge la nota pubblicata. “Tornare nella Marsica su invito dei genitori è la prova che il nostro lavoro intercetta un bisogno reale di ascolto e formazione – si apprende dalla nota stampa. Voglio ringraziare i dirigenti scolastici Patrizio Di Marco e Fabio Pavone per la lungimiranza e la splendida accoglienza – si apprende dal portale web ufficiale. Un ringraziamento speciale va alle mie favolose colleghe della Commissione: Maria Rosita Cecilia, Vicepresidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Abruzzo, e Antonella Pallotta, che in qualità di docente e componente della CPO rappresenta un ponte fondamentale tra il mondo della scuola e le istituzioni – La loro competenza, insieme al contributo di professionisti come il Professor Di Nicola, è il vero motore di questo progetto – Il successo dell’evento ha già gettato le basi per un “arrivederci”: su sollecitazione degli stessi docenti e genitori, la CPO Abruzzo tornerà presto sul territorio per un nuovo incontro che vedrà ragazzi e famiglie confrontarsi contemporaneamente, per una crescita comune e condivisa – Si ringraziano inoltre per il prezioso contributo Gisella Massaro e Daniela Senese del Centro Antiviolenza “Casa delle Donne della Marsica” (Cooperativa BeFree), e tutti i professionisti che hanno reso possibile questa giornata di sensibilizzazione”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it