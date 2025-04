Consiglio Regionale, il comunicato. On the road, Pestilli: Anche l’Ater L’Aquila sostiene la nostra iniziativa

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Anche Ater L’Aquila aderisce al progetto della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo “On the road” mirato al reinserimento lavorativo delle donne disoccupate o inoccupate vittime di violenza, per promuovere pari opportunità di sviluppo, autonomia e inclusione – recita la nota online sul portale web ufficiale. A comunicarlo è la presidente della CPO Rosa Pestilli che si è recata nella sede dell’azienda regionale per sottoscrivere il documento di adesione con il presidente Quintino Antidormi, alla presenza del direttore generale Giancarlo Alterio e del componente del cda Luca Rocci.“L’Ater – ha spiegato Pestilli – sarà parte attiva nel nostro progetto partecipando alle varie iniziative che coinvolgeranno i centri antiviolenza e in particolare per quanto riguarda le case di seconda accoglienza – si legge sul sito web ufficiale. Questo passaggio è molto importante per noi e nei prossimi mesi continueremo a lavorare in tal senso coinvolgendo anche le altre aziende residenziali regionali – Sono molto felice perché “On the road” sta raccogliendo importanti collaborazioni non solo all’interno del terzo settore ma coinvolgendo diversi ambiti – precisa la nota online. Un risultato incoraggiante nell’ottica di rendere il progetto ancora più esteso arrivando a coprire il territorio su base interregionale – Si tratta, evidentemente, di un percorso che cresce e si struttura passo dopo passo e che a oggi ha già raccolto oltre 40 manifestazioni di interesse oltre al supporto dell’assessorato regionale alle Politiche sociali” ha concluso Pestilli – aggiunge la nota pubblicata.

