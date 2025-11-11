Consiglio Regionale, il comunicato. On the road, Pestilli: confronto costruttivo nella sede Amazon di San Salvo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:11 novembre 2025 – 16:41- Un dibattito sulla parità di genere e sulla prevenzione della violenza di genere sui posti di lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono questi i temi trattati nel corso della visita della presidente della Commissione Pari Opportunità Rosa Pestilli nella sede Amazon di San Salvo – recita il testo pubblicato online. Nel corso dell’incontro, si è parlato anche del registro delle imprese virtuose in considerazione del fatto che proprio Amazon rappresenta un esempio emblematico sul tema in quanto molto impegnata nel perseguimento del benessere sociale dei propri lavoratori – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre, si è svolta un’intervista doppia che ha visto protagonisti proprio Pestilli e il giornalista cronista, autore di “Quarto grado”, Giammarco Menga nel corso della quale si è parlato dell’attività della Cpo regionale e dei temi trattati nel libro dedicato a Saman Abbas. Un confronto costruttivo che ha visto una partecipazione molto sentita da parte dei lavoratori che si sono alternati in sala – “Per questo – ha detto Pestilli – voglio personalmente ringraziare il general manager di Amazon PSR2 Oreste Romanelli per averci supportato nell’organizzazione dell’appuntamento e aver permesso alla Commissione Pari Opportunità di entrare nella sede di una multinazionale”.

