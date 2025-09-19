Consiglio Regionale, il comunicato. On the road, Pestilli: il progetto della CPO approda nelle scuole di tutta la regione

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:(ACRA) – Cresce l’attenzione intorno al progetto della Commissione Pari Opportunità regionale, “On the Road”, approvato dalla Commissione e già riconosciuto come esempio virtuoso di innovazione sociale, anche oltre i confini regionali, mediante il suo recepimento da parte della Commissione Pari Opportunità della Regione Molise e il recente ottenimento del patrocinio dell’Arma dei Carabinieri – aggiunge la nota pubblicata. Il progetto, infatti è stato recepito anche dall’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, mediante l’adesione all’intera programmazione e il supporto all’iniziativa attraverso la diffusione in tutte le scuole abruzzesi – precisa il comunicato. Nascerà così un’iniziativa itinerante finalizzata al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale di donne disoccupate, con particolare attenzione a quelle vittime di violenza – viene evidenziato sul sito web. I contenuti, la visione sistemica e l’approccio integrato lo rendono uno strumento straordinariamente efficace anche in ambito educativo, soprattutto in un momento storico in cui le scuole sono chiamate ad affrontare, con responsabilità e lungimiranza, le sfide legate alla parità di genere, alla prevenzione della violenza, al rispetto delle diversità e al contrasto degli stereotipi – “On the road” – ha sottolineato la presidente della CPO Rosa Pestilli – rappresenta un’occasione di formazione e sensibilizzazione su temi di estrema attualità: la cultura del rispetto, la responsabilità affettiva, il contrasto alla violenza di genere e la valorizzazione della diversità. Portare questi temi nelle scuole significa seminare consapevolezza e contribuire alla formazione di giovani preparati a costruire una società giusta e inclusiva basata sull’uguaglianza e sul rispetto reciproco”. Una serie di team multidisciplinari, formati da quattro esperti, in collaborazione con i membri della Commissione Pari Opportunità e con le operatrici dei Centri Antiviolenza accreditati, si occuperanno di condurre attività didattiche e laboratoriali nelle scuole, lavorando sul linguaggio, sulle rappresentazioni sociali e sugli immaginari collettivi che spesso alimentano discriminazione e disparità. Tali contenuti potranno essere integrati in vari ambiti, quali l’educazione civica, l’educazione alla legalità, l’educazione all’affettività e al rispetto, l’orientamento al lavoro e alla cittadinanza attiva – si legge sul sito web ufficiale. “Questo sarà possibile anche grazie al prezioso contributo del giornalista Giammarco Menga, autore del libro “Il delitto di Saman Abbas. – aggiunge Pestilli – Il caso di Saman, come affrontato nel libro e nelle testimonianze dell’autore, rappresenta, infatti, uno strumento educativo potente per stimolare nei ragazzi e nelle ragazze una riflessione critica sui diritti fondamentali, sulla libertà di scelta, sull’identità e sul coraggio di autodeterminarsi”. In collaborazione con gli esperti, Giammarco Menga guiderà gli studenti in momenti di discussione critica, stimolando una riflessione collettiva che aiuterà a comprendere quanto sia fondamentale riconoscere e contrastare la violenza, in ogni sua forma e offrirà agli studenti e alle studentesse uno spunto profondo di riflessione sui diritti delle donne e sull’importanza di costruire relazioni rispettose e paritarie, al di fuori di logiche di possesso e controllo – “Portare “On the Road” nelle scuole non è solo un atto di sensibilizzazione, ma una vera e propria azione educativa che contribuisce alla formazione di cittadini più consapevoli e impegnati nel costruire una società inclusiva, rispettosa e libera dalla violenza”, ha concluso Pestilli ricordando che il primo appuntamento regionale è in programma il prossimo 6 ottobre – recita la nota online sul portale web ufficiale. In attesa che l’Ufficio scolastico regionale invii una circolare per raccogliere le adesioni delle singole scuole, è possibile già proporre i propri progetti o idee inviando la documentazione ai seguenti indirizzi mail: presidente – cpo@crabruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it o commissione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. pariopportunita@crabruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it.

