Consiglio Regionale, il comunicato. Open Arms, D’Incecco: solidarietà a Matteo Salvini

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Massima solidarietà e vicinanza al Vicepremier e Segretario Federale della Lega, Matteo Salvini in merito al ricorso presentato in Cassazione dalla Procura di Palermo contro la sentenza che, lo scorso dicembre, lo ha assolto con formula piena dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio nel processo Open Arms. Difendere i confini e garantire la sicurezza dei cittadini, come ha fatto Salvini da Ministro dell’Interno, non è un reato, ma un dovere istituzionale e un atto di responsabilità ed è stato riconosciuto in primo grado – Tutta la Lega Abruzzo è al suo fianco”. Lo dichiara il coordinatore regionale e capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D’Incecco – “È inaccettabile – aggiunge – che chi ha agito nel rispetto della legge e del mandato ricevuto dagli italiani, debba ancora difendersi – Salvini ha avuto il coraggio di dire no all’immigrazione incontrollata, agendo con coerenza, trasparenza e nell’interesse nazionale”. (com/red)

