- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Maggio 27, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale, il comunicato. Operazione “Coca Delivery”, la soddisfazione di Verrecchia
Politica

Consiglio Regionale, il comunicato. Operazione “Coca Delivery”, la soddisfazione di Verrecchia

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:27 maggio 2026 – 15:09- “Desidero esprimere il mio plauso e il più sentito ringraziamento alle forze dell’ordine e alla magistratura aquilana per la brillante operazione antidroga ‘Coca Delivery’, che ha consentito di disarticolare una pericolosa organizzazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di cocaina tra Abruzzo e altre regioni italiane – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’importante attività investigativa condotta dai carabinieri del comando provinciale dell’Aquila, coordinata dalla Procura della Repubblica, rappresenta un segnale forte dello Stato nella lotta alla criminalità e al traffico di stupefacenti, fenomeni che minacciano soprattutto i nostri giovani e la sicurezza delle comunità locali – A tutti gli uomini e le donne dell’Arma, alla direzione distrettuale antimafia e alla magistratura va il nostro sincero grazie per il lavoro svolto con professionalità, competenza e straordinaria dedizione”. Cosi Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa.  (com/red) 

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it