Consiglio Regionale, il comunicato. Operazione “Coca Delivery”, la soddisfazione di Verrecchia

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:27 maggio 2026 – 15:09- “Desidero esprimere il mio plauso e il più sentito ringraziamento alle forze dell’ordine e alla magistratura aquilana per la brillante operazione antidroga ‘Coca Delivery’, che ha consentito di disarticolare una pericolosa organizzazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di cocaina tra Abruzzo e altre regioni italiane – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’importante attività investigativa condotta dai carabinieri del comando provinciale dell’Aquila, coordinata dalla Procura della Repubblica, rappresenta un segnale forte dello Stato nella lotta alla criminalità e al traffico di stupefacenti, fenomeni che minacciano soprattutto i nostri giovani e la sicurezza delle comunità locali – A tutti gli uomini e le donne dell’Arma, alla direzione distrettuale antimafia e alla magistratura va il nostro sincero grazie per il lavoro svolto con professionalità, competenza e straordinaria dedizione”. Cosi Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it