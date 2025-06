Consiglio Regionale, il comunicato. Ortona, Prospero: Di Nardo guiderà il cambiamento che la città attendeva

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “La vittoria di Angelo Di Nardo rappresenta una svolta storica per Ortona – si apprende dal portale web ufficiale. È il risultato del lavoro di una squadra compatta, coerente e determinata, che in questi anni non ha mai smesso di credere in un progetto di rinnovamento per la città. Un plauso speciale va al circolo di Fratelli d’Italia di Ortona, che ha saputo tenere la barra dritta nei momenti più difficili, costruendo con passione e credibilità un’alternativa concreta di governo – recita il testo pubblicato online. Il risultato di oggi premia il loro impegno quotidiano sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ringrazio anche tutti i movimenti civici che hanno creduto in questo progetto politico, contribuendo con entusiasmo e determinazione alla vittoria – Un pensiero particolare va a Simone Ciccotelli e al suo gruppo: hanno raccolto questa sfida con grande senso di responsabilità e con lo slancio di chi vuole davvero bene alla propria città. Ad Angelo Di Nardo e alla sua squadra vanno i miei migliori auguri di buon lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Si apre una stagione nuova per Ortona, e noi saremo al loro fianco per costruire insieme una città più forte, più giusta e più protagonista”. Così in una nota il consigliere regionale di FdI Francesco Prospero – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

