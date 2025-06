Consiglio Regionale, il comunicato. Ortopedia Penne e Popoli, D’Addazio: “PD spaccato. Blasioli smentisce Di Marco”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Stupisce e lascia perplessi la posizione espressa dal collega del partito democratico, Antonio Blasioli, sulla questione dei reparti di Ortopedia degli ospedali di Penne e Popoli – precisa il comunicato. Solo ieri, il consigliere Antonio Di Marco (PD) ha riconosciuto in commissione Sanità l’importanza del chiarimento giunto dalla Asl di Pescara e il passo avanti compiuto con la nuova disposizione, mentre Blasioli, tra l’altro non presente in Commissione, nega completamente questa realtà. Due esponenti dello stesso partito affermano cose diametralmente opposte, generando una confusione politica che non aiuta né i cittadini né il sistema sanitario regionale – La Commissione ha lavorato per dare risposte chiare e concrete ai territori, e chi non era presente alla discussione ora prova a gettare ombre su un percorso che proprio il suo stesso collega di partito ha contribuito a costruire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ribadisco quanto già affermato: la Asl ha accolto le istanze dei territori e il provvedimento sarà comunicato ufficialmente, nella giornata di oggi, ai presidi ospedalieri, con indicazioni precise sulla rimodulazione degli interventi ortopedici – L’obiettivo è garantire cure adeguate e ridurre i disagi dei pazienti, evitando blocchi e incertezze che in questi giorni hanno causato disservizi e preoccupazioni. La polemica di Blasioli appare, quindi, poco fondata e, soprattutto, slegata dal confronto istituzionale che si è svolto nelle sedi opportune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Noi continueremo a lavorare con responsabilità per dare risposte ai cittadini, mentre altri sembrano più interessati a creare confusione per alimentare battaglie politiche sterili”. E’ quanto afferma il consigliere di Fratelli d’Italia, Leonardo D’addazio – recita il testo pubblicato online. (com/red)

