Consiglio Regionale, il comunicato. Ospedale Chieti, Febbo:Pronto soccorso prioritario

– “La soluzione trovata per evitare l’accorpamento di Geriatria sembra al momento la migliore possibile vista la situazione che si è venuta a creare nell’ospedale di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Una situazione figlia di un’emergenza vera e propria che riguarda il Pronto soccorso e che rappresenta una priorità assoluta da risolvere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con la nuova organizzazione, infatti, al Pronto soccorso confluiranno i medici di altri reparti, non solo Geriatria, in modo che con 2 turni aggiuntivi possano coprire le necessità dell’area emergenza senza pesare sull’organizzazione del nosocomio – riporta testualmente l’articolo online. Ribadisco che in ogni caso la situazione del Pronto soccorso era la prima cosa e un modo per risolvere, seppur temporaneo, andava trovato assolutamente per supportare il difficile lavoro dei medici attualmente in organico – recita il testo pubblicato online. Va sottolineato però che i problemi non riguardano solo il nosocomio teatino ma sono comuni a tante strutture in tutta Italia – viene evidenziato sul sito web. Basti ricordare i tanti avvisi pubblici per i posti vacanti nell’area dell’emergenza urgenza che costantemente rimangono deserti – aggiunge la nota pubblicata. In particolare poi, nella nostra regione, le problematiche affondano le radici nel tempo: l’attuale pianta organica infatti è stata approvata dalla precedente amministrazione regionale e di fatto è ampiamente sottodimensionata rispetto alle reali necessità e ai bisogni dei cittadini che quotidianamente si rivolgono al Clinicizzato di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Il Pronto soccorso resta la porta di accesso alle esigenze di un ampio bacino demografico e risolvere le criticità che lo investono resta il primo punto dell’agenda e questa soluzione, al momento, sembra la più sensata”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo – (com/red)

