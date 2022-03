Consiglio Regionale, il comunicato. Ospedale Chieti, Marcozzi: disservizi alla Pet Tac

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Sembra incredibile che, dopo anni di disservizi e di denunce, ci siano ancora le solite inefficienze sulla Pet Tac dell’Ospedale di Chieti – precisa il comunicato. Eppure, come leggiamo dai media, per un guasto al macchinario fondamentale per la diagnostica di tumori e malattie neurodegenerative, sono stati rimandati di almeno una settimana esami per pazienti fragili – aggiunge la nota pubblicata. Dal momento in cui la Giunta Marsilio e gli attuali vertici della Asl 02 hanno iniziato a gestire la sanità del territorio, i problemi sono solo peggiorati – precisa la nota online. Invece di acquistarne una di proprietà come promesso dall’Assessore Verì, per poco più di due milioni di euro, la Pet Tac rimane su un tir all’esterno dell’ospedale al costo di circa 500mila euro di affitto all’anno – aggiunge testualmente l’articolo online. Con un macchinario fisso all’interno del presidio si potrebbero fare esami cinque giorni alla settimana, riducendo le liste d’attesa – Al contrario, col governo regionale di centrodestra i giorni di funzionamento del macchinario sono stati addirittura tagliati, passando da due a uno a settimana – si legge sul sito web ufficiale. Sempre che il servizio non si interrompa come accaduto in questi giorni – Io ho già presentato un esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti sul caso Pet Tac, ma Giunta e Asl continuano a restare totalmente sorde davanti a questa enorme problematica – si apprende dal portale web ufficiale. Una situazione vergognosa e inaccettabile”. Lo afferma il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi, che spiega ancora: “Le promesse fatte dal centrodestra sono cadute nel vuoto – aggiunge testualmente l’articolo online. In risposta a una mia interpellanza di dicembre 2020, l’Assessore Verì si era impegnata in prima persona all’installazione di un macchinario fisso e di proprietà. È passato oltre un anno e la situazione è sempre la stessa – viene evidenziato sul sito web. Le richieste delle Associazioni, le manifestazioni e la raccolta di oltre sei mila firme dei cittadini sono cadute nel vuoto – recita il testo pubblicato online. L’immobilismo di chi gestisce la sanità pubblica in Abruzzo continua a causare danni e disagi a cittadini fragili che avrebbero urgente bisogno di aiuto e invece si vedono sbattere la porta in faccia”. “Lo voglio ribadire ancora una volta: non faremo un passo indietro finché non sarà installata una Pet Tac fissa e di proprietà all’interno dell’Ospedale Santissima Annunziata – si apprende dal portale web ufficiale. Se Giunta e Asl non sono in grado di dare seguito alle promesse fatte, è bene che chiedano scusa ai cittadini e tolgano il disturbo – Questa situazione deve finire”. (com/red)

E' quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell'Abruzzo