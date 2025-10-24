Consiglio Regionale, il comunicato. Ospedale di Teramo, Pepe, Cavallari e Mariani: situazione immutata

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Dopo sette anni di amministrazione regionale da parte del centro destra, la situazione relativa al nuovo ospedale di Teramo rimane sostanzialmente immutata – viene evidenziato sul sito web. Nonostante i proclami e gli annunci trionfalistici, nessun progresso reale è stato compiuto – Con grande enfasi, Marsilio ha recentemente comunicato il recupero di 38 milioni di euro destinati alla realizzazione della nuova struttura ospedaliera di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Tuttavia, dietro la retorica politica si cela una verità ben diversa: i fondi effettivamente disponibili ammontano oggi a circa 120 milioni di euro, esattamente la stessa cifra prevista otto anni fa – In sostanza, non è stato aggiunto un solo euro rispetto a quanto già stanziato dalla precedente amministrazione regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta di un gioco delle tre carte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Se davvero la Regione avesse voluto procedere con la costruzione dell’ospedale nell’area di Villa Mosca, avrebbe potuto farlo già nel 2019, anno in cui il Comune di Teramo individuò tale sito come idoneo ad accogliere il nuovo nosocomio – recita il testo pubblicato online. Oggi, invece, a distanza di anni, il progetto rimane fermo ai blocchi di partenza – viene evidenziato sul sito web. È bene ricordare che, per completare interamente la nuova struttura, sono necessari quasi 300 milioni di euro – Alla luce di questi numeri, appare evidente che non vi sia alcun motivo per festeggiare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Preoccupa, inoltre, la scelta annunciata da Marsilio di procedere “per lotti funzionali”, una formula che rischia di tradursi in una realizzazione parziale e frammentata dell’opera – si apprende dal portale web ufficiale. Con le risorse attualmente disponibili, infatti, si corre il rischio concreto di costruire soltanto una porzione marginale dell’intero complesso – Come è stato ironicamente e amaramente osservato, se tutto andasse per il verso giusto, le somme disponibili basterebbero appena a edificare il vano caldaie – si apprende dalla nota stampa. Dopo sette anni di governo del centrodestra, non solo non sono stati aggiunti nuovi fondi rispetto a quelli già accantonati dalla giunta D’Alfonso, ma permane un’incertezza sostanziale sulla natura stessa dell’intervento – riporta testualmente l’articolo online. La Regione, infatti, non ha ancora chiarito quale tipo di ospedale intenda realizzare, né quali servizi e reparti saranno effettivamente garantiti al territorio teramano – aggiunge testualmente l’articolo online. Resta irrisolta la questione dei DEA di II livello, elemento cruciale per la qualità e la funzionalità del sistema sanitario provinciale e regionale – si apprende dalla nota stampa. Già nei mesi scorsi, i consiglieri regionali Pepe, Mariani e Cavallari avevano presentato un’interpellanza per chiedere chiarimenti sui due aspetti centrali della vicenda: il quadro dei finanziamenti e la funzionalità complessiva del nuovo ospedale – si apprende dalla nota stampa. Tuttavia, a oggi, la giunta non ha fornito risposte concrete né un cronoprogramma realistico – Nel frattempo, mentre la maggioranza di centrodestra continua a moltiplicare annunci e promesse, la sanità abruzzese versa in condizioni sempre più critiche – si apprende dalla nota stampa. I servizi peggiorano, i tempi di attesa aumentano e i cittadini si trovano a pagare tasse più alte senza ricevere in cambio miglioramenti tangibili – aggiunge la nota pubblicata. È arrivato il momento di dire la verità ai cittadini teramani: dopo sette anni di governo regionale, Marsilio ha semplicemente rimesso in bilancio somme già stanziate dalla precedente amministrazione per la costruzione del nuovo ospedale, risorse che egli stesso aveva in passato destinato ad altri interventi – precisa la nota online. Questo comportamento dimostra, ancora una volta, la mancanza di una visione strategica e di un impegno concreto per il futuro della sanità nella nostra provincia”. E’ quanto si legge in una nota a firma dei consiglieri regionali Dino Pepe, Sandro Mariani e Giovanni Cavallari – precisa la nota online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it