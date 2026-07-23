Consiglio Regionale, il comunicato. Ospedale e casa di Comunità Montesilvano, Blasioli: “Opera stralciata, chi paga i lavori?”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:23 luglio 2026 – 15:17– “È un viaggio tra le occasioni perse quello nei cantieri incompiuti per le case di comunità e gli ospedali di comunità della Asl di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Dopo il clamoroso caso di Scafa e San Valentino, balzato anche agli onori della cronaca nazionale, ci siamo recati in via Inghilterra a Montesilvano, dove avremmo dovuto trovare un ospedale e una casa di comunità, realizzati con i fondi del PNRR. Avremmo, perché sul posto abbiamo trovato uno scheletro di cemento, o poco più, a dimostrazione che tutte le nostre denunce erano fondate e che la destra abruzzese, con la Asl di Pescara, continua a nascondere anche i fallimenti più evidenti” ad affermarlo è il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli che, si legge in una nota “con il PD di Montesilvano, si è recato in visita ispettiva proprio sul sito di via Inghilterra”. “Qualche mese fa – spiega nel dettaglio – abbiamo svolto un certosino viaggio nei ‘cantieri immaginati’ dalla Giunta Marsilio, evidenziando progetti e delibere sbagliate e chiedendo un maggior impegno per non perdere i fondi – precisa la nota online. Oggi, siamo costretti a fare un viaggio nelle ‘occasioni perse’. Il 30 giugno, infatti, è scaduto il termine per l’utilizzo dei 5,4 milioni di euro, finanziati dalla Missione 6 Salute del PNRR che a Montesilvano dovevano essere utilizzati per realizzare due strutture fondamentali per la medicina territoriale: una casa e un ospedale di comunità. Ma non si vede la fine dei cantieri, anzi si scorge timidamente l’inizio – recita il testo pubblicato online. Eppure il Sindaco De Martinis, il 22 gennaio 2026, si era affrettato a rassicurare la cittadinanza che gli obiettivi sarebbero stati colti e si sarebbe recuperato il tempo perso, senza però mai rispondere ai nostri inviti di attivarsi presso la Giunta Marsilio e la Asl per chiedere conto dei ritardi accumulati nella sua città. Mentre solo lo scorso 20 luglio, il Direttore Generale Michitelli, in un comunicato stampa sull’Ospedale di Comunità di Montesilvano scriveva nero su bianco: “si segnala che non risulta ad oggi alcun provvedimento definitivo di revoca dei fondi PNRR relativi a questo intervento – riferendosi a Montesilvano- Presentare come certa una conseguenza che allo stato non lo è costituisce un’anticipazione non supportata dagli atti”. E allora vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo a Montesilvano e cosa ha portato a questo stato di cose”. “Prima di tutto – prosegue – va rilevato che per smentire il sottoscritto, la Asl di Pescara arriva anche a sconfessare in un sol colpo la Giunta Marsilio e la sezione regionale della Corte dei Conti che, nell’ambito di un focus sugli interventi della Missione 6 del Pnrr, all’interno del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione scrive che: “la Regione ha comunicato lo stralcio dei relativi interventi – tra cui proprio quello di Montesilvano – dal Piano Operativo Regionale, con un definanziamento complessivo pari a euro 6.723.524”. Al direttore generale, poi, non risulta la revoca dei fondi Pnrr per l’intervento – recita il testo pubblicato online. Quindi gli diamo volentieri una mano a rintracciarla all’interno dei documenti che la ufficializzano, e su cui si è basata la Corte dei Conti – precisa il comunicato. Lo stralcio dell’opera dal Piano Operativo Regionale della Missione 6 del Pnrr, è indicato a pagina 7 della Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 29 giugno 2026, di rimodulazione del suddetto Piano”. “Nel Piano rimodulato, allegato alla Delibera, l’indicazione si trova invece a pagina 28. Noi abbiamo letto i documenti – incalza Blasioli – e lo ha fatto anche la Corte dei Conti, quindi delle due l’una: o il direttore generale della Asl non li legge o probabilmente è un goffo tentativo di cercare di nascondere le responsabilità della Asl di Pescara sullo stralcio dell’opera, visto che questa è stata decisa per gli incredibili ritardi accumulati – aggiunge la nota pubblicata. Sia chiaro che non si tratta solo di perdita di fondi per i ritardi – Si tratta di errori e procedure sbagliate che hanno comportato tempi morti e lievitazione dei costi – precisa il comunicato. Va ricordato, infatti, che la Asl aveva sbagliato il progetto di fattibilità dell’opera, utilizzando un prezziario non aggiornato per determinarne i costi, che sono quindi lievitati di oltre 600mila euro, superando i fondi Pnrr disponibili – aggiunge la nota pubblicata. Per questo decideva di stralciare opere per un totale di 600mila euro – riporta testualmente l’articolo online. A fine settembre 2023, poi, Areacom individuava la ditta per la redazione del progetto definitivo e la realizzazione lavori, con cui la Asl sottoscriveva il contratto il 29 settembre 2023”. “Da quella data, sono passati due anni – aggiunge ancora Blasioli – prima che la ditta aggiudicataria consegnasse gli elaborati tecnici del progetto, che però era mancante di elementi essenziali, come ascensori, impianti per gas medicali, sistemazioni esterne e locali tecnici per impianti, che furono esclusi per la citata carenza di risorse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma non potendo realizzare una struttura per degenze di persone con problemi di salute senza ascensore, la Asl cosa fa? Il 24 novembre 2025, a ormai pochi mesi dalla scadenza dell’utilizzo dei fondi, utilizzando risorse proprie e quelle per le opere indifferibili del Ministero dell’Economia, approva il progetto definitivo, comprensivo dei lavori inizialmente esclusi, e di altri lavori supplementari ma necessari – I costi lievitano così di 1,5 milioni di euro, per un totale di 7 milioni, di cui 5,4 fonte Pnrr, 584mila euro Fondo Opere Indifferibili e 1,1 milioni di fondi propri della Asl. L’approvazione del progetto è avvenuta, guarda caso, a pochi giorni di distanza dalla nostra prima denuncia pubblica sui ritardi, avvenuta tramite una conferenza stampa in via Inghilterra il 3 novembre 2025. In quell’occasione dimostrammo che nell’area, a pochi mesi dalla scadenza del 31 marzo 2026, non c’era nemmeno la rete di cantiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma anche in quel caso arrivò la replica della Asl che sosteneva che entro il mese sarebbero partiti i lavori – precisa il comunicato. Ovviamente non partirono”. “Denunciammo questa ennesima finta partenza nella nostra successiva denuncia pubblica del 10 dicembre, nella quale abbiamo posto l’accento sull’ormai impossibile rispetto dei tempi Pnrr. Qualche mese dopo, il 5 marzo, finalmente se ne rese conto anche il Sindaco De Martinis, che a seguito di un sopralluogo sul cantiere, pronosticò l’apertura della struttura nella primavera 2027, mettendo quindi una pietra tombale sull’uso dei fondi – aggiunge la nota pubblicata. Alla luce di tutto questo come può la Asl di Pescara disconoscere i documenti ufficiali della Regione, visto che non c’è stata alcuna proroga nell’utilizzo dei fondi da parte del Ministero, e i lavori non si sono conclusi entro il termine del 30 giugno? – chiede il vicepresidente – Com’è possibile il silenzio del Presidente della regione Marsilio e dell’Assessore Verì? Non sentono neanche il bisogno di chiedere rispetto per gli atti di Giunta – si legge sul sito web ufficiale. Intanto, resta un dubbio: dato lo stralcio dell’opera e il conseguente definanziamento dei lavori, chi paga la ditta che sta lavorando grazie a 5,4 milioni di euro che però adesso non esistono più? Chi si è posto il problema del cambio della fonte di finanziamento e dove sta pubblicata questa delibera? Con quali somme saranno pagati gli stati di avanzamento? Non si rischia che al danno della perdita dei fondi – aggiunge la nota pubblicata. E’ tutto regolare questo modo di procedere?” “A tutto questo, si aggiunge un altro dettaglio: la Asl ha approvato, il 20 luglio, le graduatorie per selezionare infermieri a tempo determinato per gli Ospedali di Comunità di Città Sant’Angelo, San Valentino e Montesilvano – Considerati i tempi per l’avvio di quest’ultima struttura – conclude – forse sarebbe stato più utile pubblicare un avviso pubblico per la ricerca di personale di cantiere come idraulici, elettricisti e muratori”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it