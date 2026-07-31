Consiglio Regionale, il comunicato. Ospedale Penne, Alessandrini: “È stata necessaria la Vigilanza per avere risposte”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:31 luglio 2026 – 09:43– “È stato necessario convocare in Commissione Vigilanza l’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, insieme alla direzione della Asl di Pescara e dell’ospedale San Massimo, per ottenere le risposte che erano mancate durante il Consiglio comunale straordinario del 15 giugno a Penne – In quella sede, l’assenza del governo regionale e della dirigenza della Asl aveva lasciato senza risposta le legittime domande di cittadini e amministratori sulle criticità del presidio sanitario vestino”. Lo afferma in una nota Erika Alessandrini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, al termine della seduta odierna (di ieri ndr) della Commissione Vigilanza del Consiglio regionale – “Abbiamo avuto conferma che permangono problemi legati ai lavori di ristrutturazione, al servizio di radiologia e all’adeguamento antincendio” spiega “mentre sul laboratorio analisi, la Asl ha affermato che il trasferimento delle attività diagnostiche a Pescara è conseguenza della scelta di creare un laboratorio unico aziendale per ridurre i costi – precisa la nota online. È stato, tuttavia, assicurato che i tempi di refertazione resteranno invariati e che gli esami urgenti continueranno a essere effettuati a Penne”. “Per la radiologia, la Asl ha confermato le difficoltà nel reperire specialisti disponibili ad esercitare a Penne”, prosegue la consigliera “ma, a valle delle nostre sollecitazioni, ha annunciato l’istituzione di una unità operativa dipartimentale di radiologia per rendere più attrattivo il presidio e rafforzare il servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il completamento dei lavori di ristrutturazione è previsto entro la fine del 2027. Si tratta della criticità più rilevante, perché oggi l’ospedale dispone di soli 38 posti letto rispetto agli 83 previsti – precisa il comunicato. Particolarmente penalizzata è la lungodegenza, indispensabile per la cura dei pazienti più anziani: i 45 posti previsti non sono ancora disponibili a Penne e 20 sono stati temporaneamente trasferiti all’ospedale di Pescara – Su questo punto manterremo alta l’attenzione fino al loro effettivo rientro al San Massimo – aggiunge testualmente l’articolo online. Anche l’adeguamento antincendio resta un nodo importante: i lavori dovrebbero concludersi entro dicembre 2026 e fino ad allora il tunnel di collegamento tra i due edifici dell’ospedale resterà inutilizzabile – Nel corso della Commissione ho ottenuto dalla ASL una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’ospedale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Resto a disposizione degli amministratori locali per informazioni più dettagliate”. Sulla carenza di personale, Alessandrini ha evidenziato che “l’attivazione dei 45 posti di lungodegenza richiederà inevitabilmente un incremento dell’organico, già oggi ritenuto insufficiente rispetto alle esigenze dell’ospedale – si apprende dalla nota stampa. La Asl ha assicurato che il potenziamento del personale avverrà contestualmente all’attivazione dei nuovi posti letto in lungodegenza – si legge sul sito web ufficiale. Inoltre, è stato affermato che l’assenza di specialità come neurologia, urologia e diabetologia deriva direttamente dalle scelte della Giunta Marsilio contenute nella riorganizzazione della rete ospedaliera del dicembre 2023. Non ha convinto invece la posizione della direzione sanitaria sulle liste d’attesa, ritenute prive di criticità”. “La nostra recente esperienza sul territorio racconta una realtà diversa, con cittadini costretti ad attendere troppo a lungo, a rivolgersi al privato o perfino a rinunciare alle cure”, sottolinea ancora – si apprende dal portale web ufficiale. “Continuerò a portare nelle istituzioni le istanze dei cittadini e a pretendere risposte chiare – si apprende dalla nota stampa. Per l’Ospedale San Massimo di Penne vigileremo sul rispetto di tutti gli impegni assunti oggi in Commissione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ora tutto è agli atti del Consiglio regionale: non permetteremo che alle promesse sulla sanità delle aree interne non seguano fatti concreti”, conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it