Consiglio Regionale, il comunicato. Ospedale Penne, FdI: al via gara per i lavori

– “E’ stata pubblicata ieri, sul sito dell’Aric, l’Agenzia regionale di informatica e committenza, la gara europea a procedura ristretta per l’esecuzione dei lavori di ampliamento, ristrutturazione e messa a norma dell’ospedale S. Massimo di Penne (PE), per un importo complessivo di euro 16.235.374,82”. Lo rendono noto il parlamentare abruzzese ed il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Guerino Testa e Leonardo D’Addazio, che dichiarano : “E’ il punto di partenza per dotare Penne, l’area Vestina e l’intero Abruzzo di una struttura adeguata ed efficiente che da sempre rappresenta un presidio strategico per il territorio – riporta testualmente l’articolo online. Un segnale chiaro e concreto, dopo troppi anni di vani annunci, che attesta ancora una volta il tangibile operato del governo regionale a guida Marsilio”, concludono i due esponenti di Fratelli d’Italia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

