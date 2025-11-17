Consiglio Regionale, il comunicato. Ospedale Pescara, Blasioli: “Bene nuova ‘Admission Room’, ma troppe criticità”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:17 novembre 2025 – 18:11- “In questi giorni, sebbene il picco influenzale non sia ancora arrivato, il Pronto Soccorso di Pescara è in affanno – aggiunge testualmente l’articolo online. Ottenere prontamente una diagnosi ed essere ricoverati in tempo ragionevole è tutt’altro che semplice”. Lo scrive in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale, esponente del PD, Antonio Blasioli – precisa il comunicato. Prosegue lo scritto: “Quello di Pescara è un Pronto Soccorso centrale per l’intera sanità abruzzese, come testimoniano il ruolo di Hub per la Rete Politrauma/Trauma maggiore e l’elisoccorso da poco funzionante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tuttavia, continuano a persistere diverse criticità, divenute ormai strutturali, per cui sono sempre di più le persone che stazionano dentro i locali del Pronto Soccorso, o dentro la Admission Room (che attualmente conta 12 posti letto) ed è situata dove sorgeva il vecchio obitorio, in attesa di collocazione – si apprende dalla nota stampa. Nel tentativo di risolvere le principali problematiche interne alla struttura – tempi lunghi per gli esami, gestione delle richieste, esecuzione delle consulenze e refertazione, malfunzionamenti delle strumentazioni, insufficienza del personale e difficoltà in uscita a causa della mancanza di posti letto – la Asl di Pescara si sta adeguando alle linee di indirizzo sulla gestione del sovraffollamento nel Pronto soccorso, dell’osservazione breve e del triage intraospedaliero, approvate dalla Regione Abruzzo con Delibera di Giunta Regionale n. 493 del 30 luglio 2025. E proprio a tal fine è stata approvata dalla Asl la Deliberazione n. 1461 del 30 ottobre 2025. Leggendo il documento, sembra che la Asl pescarese si sia finalmente convinta di quello che da tempo sosteniamo e cioè che chi lavora in Pronto Soccorso deve occuparsi dell’emergenza-urgenza e non delle persone in attesa di ricovero, che nell’ultimo anno hanno aspettato fino a 9 giorni per essere ricoverate – si apprende dalla nota stampa. Oggi, oltre ad occuparsi di emergenza, il medico di Pronto Soccorso, prima della decisione binaria tra rinvio al medico curante e ricovero, si occupa anche di assistere i pazienti che restano nel cosiddetto “boarding”, cioè sulle barelle in attesa nelle diverse aree del pronto soccorso prima di salire in reparto”. “Per risolvere questi problemi – spiega Blasioli – la scelta di creare un reparto come l’Admission Room di 19/20 posti letto costituisce una rivoluzione importante, ma se questa non è una novità (perché una Admission Room è già presente), lo rappresenta sicuramente il fatto che la stessa venga sottratta dalle responsabilità del Pronto Soccorso – recita il testo pubblicato online. Questa decisione vuol dire sgravare i medici del Pronto Soccorso dal seguire anche questi pazienti e consentire loro di occuparsi solo dell’emergenza-urgenza ed è da tempo che auspicavamo questa soluzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. I letti del nuovo reparto, infatti, saranno gestiti singolarmente dai reparti cui sono affidati i pazienti a seconda della patologia”.”Ora, benché la scelta sia corretta e condivisibile – dice il Consigliere – ci sentiamo di contestare fermamente alcune modalità attuative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Innanzitutto, quelle riguardanti la localizzazione della struttura: le Admission Room andrebbero situate esternamente ai locali del Pronto Soccorso, invece la Asl ha scelto di collocarla al suo interno, col risultato che una struttura realizzata da pochi anni – riconsegnata alla città l’11 luglio 2021 – rischia di essere ridotta di oltre 1/3 dello spazio – recita il testo pubblicato online. Lo ritengo un grave errore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tenere l’Admission Room all’interno del Pronto Soccorso significa in pratica non rendere pienamente indipendenti le strutture – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Va modificata la scelta e a monte la delibera di giunta regionale; modificare questa scelta è quindi necessario, perché i locali del Pronto Soccorso in tal modo sarebbe soggetti a problemi di sicurezza a causa degli spazi troppi angusti – precisa il comunicato. Basti pensare che, da quel che si legge sul portale Asl che mostra in tempo reale l’affluenza, gli spazi attuali possono ospitare fino a 100 pazienti contemporaneamente, numeri a cui vanno aggiunti i dipendenti – precisa il comunicato. Senza dimenticare che, qualora fosse confermata questa scelta, nel Pronto Soccorso resterebbero il Triage, la Shock Room, la traumatologia e la radiologia, e pochissimo spazio per l’osservazione temporanea (quella inferiore cioè alle 8 ore); l’area che verrà sottratta al Pronto Soccorso è tra l’altro l’unica dotata di bocchettoni per l’ossigeno e per gli attacchi delle prese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo significa che mancheranno al Pronto Soccorso anche i mezzi per affrontare un’insufficienza respiratoria – Rischi per la salute per i ricoverati in Admission Room. Una riflessione ulteriore riguarda la cura delle persone ricoverate nell’Admission Room. Si legge che saranno sotto la responsabilità dei medici delle Unità mediche di riferimento, cioè quelle di destinazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Disposizione che vale anche per i reparti dislocati ad esempio nel “palazzo rosso” (l’ex Covid Hospital) come per esempio nefrologia, malattie infettive e pneumologia – Questo vuol dire che, qualora dovessero avere dei pazienti in carico nell’Admission Room, i medici di questi reparti dovranno uscire di notte per raggiungere i locali all’interno del Pronto Soccorso, piuttosto distanti – precisa la nota online. Parliamo inoltre di reparti che spesso di notte contano un unico medico in servizio, è davvero ipotizzabile che questi professionisti prestino assistenza anche nell’Admission Room? Se qualcuno di questi pazienti dovesse entrare in crisi sarebbero in grado di soccorrerli tempestivamente? E in caso di urgenze concomitanti tra reparto e Admission Room cosa accadrebbe? Si vuole veramente l’indipendenza di questa struttura dal Pronto Soccorso? Si vuole veramente garantire maggiore sicurezza sanitaria alle persone che attendono il proprio ricovero per giorni?”.”Sostengo da sempre che i medici del Pronto Soccorso debbano occuparsi dell’emergenza – continua il vicepresidente – e la realizzazione dell’Admission Room va proprio in questa direzione, ma sono molto preoccupato dell’ubicazione scelta – si legge sul sito web ufficiale. Sarebbe molto più utile localizzarla all’interno dell’ospedale, più vicina ai reparti o addirittura nei reparti, così da facilitare la cura delle persone in attesa di ricovero e garantire tempestività di intervento – aggiunge testualmente l’articolo online. Ci sono poi altri problemi e riguardano il personale sanitario – recita il testo pubblicato online. I medici di Pronto Soccorso, che stando alla delibera ammontano a 22 (pur essendocene 20 attualmente), non saranno spostati – precisa il comunicato. La responsabilità clinica dei pazienti dell’Admission Room afferirà come detto alle unità operative di ricovero – I medici dei reparti di destinazione assumono cioè formalmente la presa in carico dei pazienti ospitati temporaneamente nell’Admission Room assicurando loro le cure mediche necessarie fino al trasferimento in reparto – riporta testualmente l’articolo online. Ma i medici dei reparti sono già pochi e di notte sono in numero assolutamente insufficiente – Anche la Asl ne è al corrente, infatti, a fronte del maggiore carico lavorativo, ha previsto l’assunzione di altri tre medici – aggiunge la nota pubblicata. Un numero tuttavia decisamente inadeguato – riporta testualmente l’articolo online. Discorso diverso per infermieri e OSS. Buona parte di essi verranno rimossi dal Pronto Soccorso per essere trasferiti al nuovo servizio – recita il testo pubblicato online. Rispetto agli attuali 72 gli infermieri diverranno così 45, mentre gli OSS scenderanno da 35 a 24. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone che hanno partecipato ad avvisi specifici per l’emergenza urgenza o che comunque hanno scelto di lavorare in questo specifico settore critico – Vogliamo però comprendere meglio con quali criteri si sceglierà chi rimarrà e chi dovrà andare via, affinché sia garantita a tutti la turnazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nulla è specificato invece per quanto riguarda i pronto soccorso di Penne e Popoli – aggiunge la nota pubblicata. Anche loro, sulla base delle linee di indirizzo regionali, disporranno di un’Admission Room? Nella delibera troviamo solo un generico rinvio ai responsabili dei presidi di Penne e Popoli, entrambi però privi di Direzione Medica benché prevista, non è stata mai ricoperta – si legge sul sito web ufficiale. Siamo ancora in una fase preliminare – Non ci sono lavori in corso, né spese aggiuntive – I nostri dubbi li mettiamo oggi sul tavolo per aprire una riflessione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sia la Regione Abruzzo, a cui esporremo il problema, che la Asl valutino queste incongruenze al fine di introdurre una riforma che vada realmente incontro all’utenza, ai pazienti e a chi lavora”. (com/red)

