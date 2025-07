Consiglio Regionale, il comunicato. Ospedale Popoli, Di Marco sui rallentamenti degli interventi di miglioramento sismico

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– ” La risoluzione che chiede l’accelerazione e la conclusione entro i giusti tempi dei lavori nell’Ospedale di Popoli Terme è stata approvata all’unanimità: ora l’ASL e l’impresa si muovano – recita il testo pubblicato online. È stata approvata all’unanimità la risoluzione che impegna gli uffici competenti a sollecitare l’ASL di Pescara e l’impresa esecutrice, affinché gli interventi di miglioramento sismico delle strutture e quelli per la riqualificazione integrale edile ed impiantistica dell’Ospedale di Popoli Terme vengano finalmente portati avanti con la dovuta urgenza – si apprende dal portale web ufficiale. I lavori, iniziati nel gennaio 2024 e previsti in origine per una durata di 18 mesi, sono oggi ancora fermi alle prime fasi – precisa la nota online. Un cantiere fermo che rallenta tutto: la disponibilità di stanze è limitata, il disagio per operatori e cittadini è sempre più evidente, mentre la comunità si trova a fare i conti con un’opera bloccata e con il rischio concreto di perdere i fondi del PNRR. La risoluzione chiede che venga inviato un sollecito formale e deciso al direttore dei lavori, alla direzione tecnica della ASL e all’impresa, perché venga chiarito, una volta per tutte, che ci sono tutte le condizioni per proseguire, ma mancano forza lavoro e volontà operativa – si apprende dal portale web ufficiale. Questo immobilismo non è più accettabile – si apprende dalla nota stampa. L’invito è a far sentire forte e chiaro questo messaggio: il cantiere deve ripartire subito e con ritmo costante – recita la nota online sul portale web ufficiale. I cittadini aspettano risposte e le istituzioni ora hanno il dovere di pretenderle”. Così in una nota il consigliere regionale Antonio Di Marco – recita il testo pubblicato online. (com/red)

