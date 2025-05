Consiglio Regionale, il comunicato. Ospedale Popoli, risoluzione di Di Marco sui ritardi nei lavori di riqualificazione

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Da mesi i lavori per la riqualificazione dell’Ospedale SS. Trinità di Popoli procedono a rilento, nonostante l’impegno preso dalla Regione Abruzzo a velocizzare gli interventi – precisa la nota online. Ad oggi non abbiamo certezze sulla data di riconsegna degli spazi e la compressione causata dal cantiere genera disagi per il personale medico, costretto a operare in ambiti più angusti, ma soprattutto per i pazienti, costretti a stare in camere affollate con l’uso di un solo bagno, ad attendere visite e accertamenti in corridoi e luoghi non sufficientemente adeguati a ospitare tante persone in condizioni sensibili – precisa la nota online. Non è pensabile che l’unica risposta, risalente a novembre scorso, è che i lavori potrebbero finire tra giugno 2025 e la fine del 2026, come aveva annunciato il Presidente del Consiglio in un sopralluogo, è un intervallo di un anno e mezzo”, così il consigliere regionale PD Antonio Di Marco – “Parlo da consigliere regionale, ma anche da ex paziente: quando sono stato ricoverato, qualche settimana fa, ho vissuto in prima persona, in quelle corsie, il disagio che medici, infermieri e pazienti sono costretti ad affrontare quotidianamente a causa della parziale agibilità della struttura – spiega Di Marco – . Reparti ristretti, spazi insufficienti, servizi che faticano a mantenere standard di efficienza e dignità che vanno assicurati sempre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Se davvero l’Ospedale di Popoli è una priorità per il Governo regionale, allora ci si comporti di conseguenza – Una priorità non resta ostaggio di un cantiere immobile per mesi – aggiunge la nota pubblicata. Una priorità non si liquida con una previsione vaga – viene evidenziato sul sito web. Il presidio di Popoli non è un ospedale qualsiasi: è il riferimento essenziale per un’ampia area interna abruzzese, l’unico dotato di Pronto Soccorso e, a metà strada tra la Val Pescara e l’Aquilano, è l’unico, in zona, con una risonanza magnetica 3 Tesla in funzione fino a mezzanotte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma tutto questo rischia di essere vanificato se non si restituisce piena operatività alla struttura che, al momento, funziona a mezzo servizio – recita il testo pubblicato online. Per questo chiedo alla Regione di assumersi la responsabilità politica e amministrativa di questa situazione che si inserisce in un quadro di pesante difficoltà per la sanità territoriale: si verifichi lo stato reale dei lavori, si comunichi una data certa per la conclusione, perché le condizioni di lavoro e di cura tornino all’altezza del ruolo che Popoli ha sempre svolto per il territorio – A parole, si parla di attenzione alle aree interne – si apprende dalla nota stampa. Nei fatti, si continua a ignorarne i bisogni – Così non si governa una sanità pubblica, la si trascura e i numeri danno ragione della trascuratezza del settore negli anni di governo della destra”. (com/red)

