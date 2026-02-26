Consiglio Regionale, il comunicato. Ospedale Popoli Terme, Di Marco: “Le stagioni passano i lavori da fare restano”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:26 febbraio 2026 – 15:57– “In questi giorni ho effettuato l’ultima visita nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Popoli Terme, dopo il ricovero dello scorso aprile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E ho potuto, ancora una volta, toccare con mano lo stato dell’arte dei lavori su cui, nonostante le segnalazioni fatte in questi mesi, anche da parte di cittadini di Popoli, continuo ad attendere una risposta chiara in termini di tempi e riconsegna, cosa che ho chiesto direttamente ai vertici Asl anche oggi in Commissione Vigilanza, perché ho assistito al passare delle stagioni, ma non al progredire dei lavori”, commenta il consigliere Antonio Di Marco (PD). “La situazione è rimasta identica – illustra – . Pazienti in fila, in piedi, in un corridoio attraversato continuamente da passanti e personale sanitario – Un disagio evidente per chi attende cure, con limiti inaccettabili alla privacy, e per il personale medico costretto a lavorare in condizioni difficili, praticamente in trincea – Le condizioni dell’ospedale e quelle del cantiere sono pressoché immutate, come lo è il silenzio della Asl di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. E tutto questo accade nell’era del manager Michitelli, nel silenzio anche dell’assessore Nicoletta Verì e del presidente della Regione Marco Marsilio, che pure sono venuti a fare sopralluoghi qui, visto che nulla è cambiato, chissà per quale urgente ragione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Eppure tante sono state le segnalazioni, ma pochi e più che utili, piuttosto stizziti, i riscontri – precisa il comunicato. Spiace, perché a pagare sono e saranno sempre i pazienti – precisa la nota online. E chi lavora ogni giorno per curarli”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it