Consiglio Regionale, il comunicato. Ospedale Popoli Terme, Di Marco: Sto esercitando un diritto e un dovere istituzionale

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:14 novembre 2025 – 13:10(ACRA) – “Non è pensabile che un cantiere importante e sensibile come quello dell’ospedale di Popoli Terme proceda a passo di lumaca, costringendo l’utenza ad attese e disagi. Il cantiere dell’ospedale di Popoli è fermo al 30%. Con la segnalazione del 22 luglio scorso chiedevo risposte tecniche chiare che non sono arrivate, nonostante la risoluzione approvata all’unanimità in Commissione il 22 luglio – riporta testualmente l’articolo online. Il sostegno iniziale del Consiglio regionale lasciava pensare a tempi rapidi, invece siamo ad ottobre e i lavori sono ancora bloccati, con episodi assurdi come l’accensione di un gioco dentro il presidio ospedaliero – Ho reiterato le richieste attraverso ben 24 pec inviate al Direttore Generale, alla ditta e per conoscenza anche al presidente Marsilio e al Sindaco per capire cosa stesse succedendo e quali fossero le prospettive – si apprende dalla nota stampa. Nessuno ha risposto – recita il testo pubblicato online. Ma due giorni fa tutti i soggetti interpellati erano parte di un sopralluogo arrivato solo ora, quando i lavori avrebbero dovuto essere già conclusi da quattro mesi – aggiunge la nota pubblicata. Da loro nessuna spiegazione, solo una lettera piccata della ditta che mi invita a “non occuparmi dell’ospedale di Popoli Terme – recita la nota online sul portale web ufficiale. Se non fosse accaduto davvero sarebbe addirittura paradossale”, così il consigliere Antonio Di Marco oggi in conferenza sull’argomento – recita il testo pubblicato online. “Mi sono occupato e continuerò ad occuparmi del cantiere perché questo è esattamente il compito di un Consigliere regionale, soprattutto quando si parla di fondi pubblici e di un presidio fondamentale per il territorio – sottolinea Di Marco – . Il ritardo viene attribuito a un’“anomalia” progettuale, ma nessuno aveva comunicato nulla ai cittadini fino ad oggi – precisa il comunicato. E ciò salta fuori solo dopo tante richieste ignorate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ora chiedo risposte concrete: sullo stato del cantiere, sui motivi reali del ritardo e sui tempi di consegna – si legge sul sito web ufficiale. Risposte doverose, perché nel presidio di Popoli Terme pazienti e operatori continuano a lavorare in condizioni difficili che ho potuto verificare di persona più volte e che non sono accettabili – precisa il comunicato. Tanto e tale silenzio è un’offesa non solo ai pazienti e al personale, ma anche al Consiglio regionale che tramite la commissione ha ritenuto giusta la mia istanza e ha votato all’unanimità la risoluzione che aveva l’obiettivo di garantire il rispetto dei tempi, evitare disagi all’utenza e vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori – aggiunge la nota pubblicata. Ho inviato 24 pec tra il 20 ottobre e ieri, senza ottenere risposta, resta grave che sia stato necessario sollecitare arrivare a ciò per smuovere le acque – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Continuerò ad occuparmi dei lavori finché non verranno chiariti: tempi certi per il completamento dei lavori; numero e presenza giornaliera del personale in cantiere; motivazioni puntuali delle lungaggini registrate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Parliamo di un ospedale, non di un’opera qualsiasi – aggiunge la nota pubblicata. Ogni ritardo, ogni silenzio, ogni omissione pesa sulla salute dei cittadini – precisa la nota online. La ditta appaltatrice e la ASL hanno il dovere di collaborare con le istituzioni, non di sottrarsi al confronto o di rispondere con toni sminuenti – È anche una questione di trasparenza che in questo caso non è stata assicurata, per non parlare del senso di responsabilità verso la comunità”. (com/red)

