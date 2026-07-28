Consiglio Regionale, il comunicato. Ospedale Sant’Omero, Cavallari-Menna: replica della maggioranza esercizio di propaganda

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:28 luglio 2026 – 09:13– “La replica della maggioranza regionale è un esercizio di propaganda che evita accuratamente di rispondere all’unica domanda che interessa davvero ai cittadini – Se la Chirurgia di Sant’Omero non è mai stata a rischio, perché la Regione aveva imposto alla Asl di eliminare la UOC? Perché è stato necessario un successivo provvedimento della Giunta regionale per tornare sui propri passi? Non lo sostiene Abruzzo Insieme” rilevano in una nota i consiglieri del gruppo Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna – si apprende dal portale web ufficiale. “Lo scrivono gli atti ufficiali della Regione e della Asl. È inutile cercare di coprire questa evidenza con una valanga di numeri, statistiche e autocelebrazioni – precisa la nota online. Nessuno ha mai messo in discussione il lavoro straordinario di medici, infermieri e operatori sanitari, che ogni giorno tengono in piedi il sistema nonostante anni di carenze di personale e organizzazione – si apprende dalla nota stampa. Qui il giudizio riguarda la politica – viene evidenziato sul sito web. Ed è una politica – aggiungono – che prima solleva un problema e poi pretende di essere applaudita per averlo corretto – aggiunge testualmente l’articolo online. Se oggi il centrodestra festeggia il mantenimento della UOC di Chirurgia di Sant’Omero, ammette implicitamente che quella struttura era stata realmente messa in discussione – Altrimenti non ci sarebbe alcun risultato da rivendicare – recita la nota online sul portale web ufficiale. La verità è che sono stati i sindaci della Val Vibrata, gli operatori sanitari, i cittadini e le forze di opposizione a impedire che quella scelta diventasse definitiva – Altro che allarmismo”. “Abbiamo fatto ciò che dovrebbe fare chiunque abbia a cuore la sanità pubblica: leggere gli atti, denunciare le criticità e difendere un presidio fondamentale per un intero territorio – riporta testualmente l’articolo online. La maggioranza, invece, preferisce insultare chi controlla piuttosto che spiegare perché abbia cambiato idea – viene evidenziato sul sito web. Resta poi il vero fallimento che nessun comunicato può nascondere – si apprende dalla nota stampa. Dopo anni di governo Marsilio – proseguono – gli abruzzesi continuano ad aspettare mesi per una visita specialistica, trovano pronto soccorso sovraffollati, reparti senza personale e una sanità pubblica sempre meno attrattiva, mentre cresce il ricorso alle strutture private”. “L’atto aziendale cambia organigrammi e caselle, ma non risolve questi problemi – aggiunge la nota pubblicata. Servono medici, infermieri, investimenti, tecnologie e una programmazione che questa maggioranza continua a non dimostrare di avere – si apprende dalla nota stampa. Noi continueremo a fare ciò che abbiamo sempre fatto: controllare gli atti, difendere i territori e pretendere trasparenza – Perché la propaganda dura un giorno – riporta testualmente l’articolo online. Gli atti restano – E raccontano una storia molto diversa da quella che oggi il centrodestra cerca disperatamente di raccontare” concludono – (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it