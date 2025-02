Consiglio Regionale, il comunicato. Ospedale Sant’Omero, Pepe: i consiglieri del centrodestra difendano il territorio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Il comunicato stampa diramato ieri da Fratelli d’Italia è semplicemente ridicolo oppure frutto di un copia incolla mal riuscito – riporta testualmente l’articolo online. Il Partito di Marsilio è talmente in difficoltà nello spiegare i tagli sull’Ospedale di Sant’Omero che tenta di attribuire le responsabilità delle scelte scellerate ai Consiglieri d’opposizione” esordisce il Consigliere regionale Dino Pepe – “In verità – prosgue Pepe – la nostra battaglia per contrastare il declassamento dell’Ospedale Val Vibrata è iniziata già a Dicembre 2023 quando, con l’approvazione della nuova Rete ospedaliera, era già evidente la volontà del centro destra di sopprimere due primari Non solo abbiamo votato contro quella legge scellerata e presentato emendamenti specifici per l’ospedale di Sant’Omero per evitare la soppressione di due Unità Operative Complesse, ma ho condotto pubblicamente nei mesi immediatamente successivi una intera campagna elettorale informando e denunciando quanto purtroppo Fratelli d’ Italia e sodali avevano in serbo per il nostro Ospedale – I miei emendamenti sono stati respinti dalla maggioranza, con il voto a favore del declassamento da parte dei Consiglieri di centro destra della provincia di Teramo, ovviamente anche di Fratelli d’Italia” prosegue il Consigliere Dem. “Per essere precisi votarono per la soppressione e il declassamento: D’Annuntiis di Corropoli, Di Matteo di Ancarano, Cardinale di Mosciano e Rompicapo di Atri – precisa la nota online. Probabilmente i Consiglieri di Fratelli d’Italia non informarono la segretaria provinciale – aggiunge Pepe – Ricordo infine alla segreteria di Fratelli d’Italia di Teramo che durante la legislatura 2014/2019 e quella precedente di Chiodi la sanità abruzzese era commissariata e in piano di rientro e, nonostante il commissariamento, non fu mai intaccata l’attività dell’Ospedale Val Vibrata – Capisco la difficoltà e l’imbarazzo del centrodestra teramano e vibratiano, ma i cittadini devono sapere la verità. Da 6 anni governa la destra in Regione e di chi è la paternità della scelta sull’Ospedale di Sant’Omero è chiaro – recita il testo pubblicato online. Anziché scrivere comunicati grotteschi, converrebbe iniziare a difendere il territorio e il sacrosanto diritto alla salute dei cittadini che vi hanno chiesto, con il voto, di rappresentarli” conclude Pepe – (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it