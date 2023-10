Consiglio Regionale, il comunicato. Ospedali, D’Addazio: inizia iter in Commissione

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Giovedì 26 ottobre sarà una giornata importante per la sanità abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo l’ok del Ministero e dopo la predisposizione della delibera della Giunta regionale, del 17 ottobre scorso, infatti, la ‘Reingegnerazione della governance sanitaria – rete ospedaliera’ approderà in V Commissione per iniziare il suo iter in Consiglio regionale”. E’ quanto afferma il presidente della Commissione, Leonardo D’Addazio, che prosegue : “E’ solo la prima di una serie di sedute durante le quali saranno audite tutte le parti interessate, a partire dall’assessore regionale, Nicoletta Verì, e dal direttore dell’agenzia sanitaria regionale, Claudio D’Amario – recita il testo pubblicato online. Sarà un lavoro impegnativo e minuzioso per portare a compimento il riordino della rete ospedaliera abruzzese, volto a concretizzare un modello organizzativo innovativo e tecnologico e che ponga la massima attenzione sul rapporto servizi-paziente ad ogni livello del sistema, istituzionale, professionale, gestionale e sociale”, conclude D’Addazio – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

