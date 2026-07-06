Consiglio Regionale, il comunicato. Ospedali e Case Comunità, Paolucci: “Marsilio trascura rete territoriale e inaugura gusci vuoti”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:06 luglio 2026 – 10:07– “Il PNRR Salute impone di rendicontare entro il 30 giugno 2026 e la Giunta Marsilio, invece di completare la programmazione originaria, sta scaricando sul PNRR il conto dei propri ritardi: quando un intervento viene spostato fuori dal Piano per non far saltare il target, non siamo davanti a un’operazione di efficienza amministrativa, ma alla certificazione di un ritardo attuativo che rischia di inaugurare strutture vuote e senza servizi”, dichiara Silvio Paolucci, capogruppo PD in Consiglio regionale – “Nell’aggiornamento del Piano Operativo Regionale, per gli Ospedali di Comunità di Pescina, Tagliacozzo e Montesilvano si parla genericamente di ‘criticità di natura attuativa’ e si prospetta lo ‘spostamento degli interventi a rischio su altra fonte di finanziamento’. Una formula che, per le Case della Comunità di Pescara e Montesilvano che accolgono migliaia di pazienti, si traduce nella stessa logica: criticità attuative e spostamento su altra fonte per ‘non pregiudicare il target PNRR’ – avverte Paolucci” . “Questa espressione va letta per quello che: gli interventi non risultano gestibili nei tempi e nelle condizioni previste dal PNRR e vengono quindi sottratti alla traiettoria originaria per salvare solo formalmente il target regionale – prosegue – per altro con rimodulazioni che avverrebbero il giorno prima (il 29 giugno) del termine, probabilmente per spese di altra natura già effettuate – Nella sostanza, si portano a rendiconazione altre spese – A conti fatti, il numero delle strutture regge sulla carta, ma i territori dell’Aquilano e dell’area pescarese restano scoperti di un presidio di prossimità che pure era stato promesso – recita il testo pubblicato online. Anche sul fronte delle Case della Comunità la rimodulazione riguarda sette strutture: oltre le due citate anche quelle di Tollo, Francavilla al Mare, Popoli, Pianella e Vibrata-Nereto – In particolare, per Pescara e Montesilvano gli interventi vengono rimodulati esclusivamente su arredi e attrezzature, mentre per le altre sedi si tratta di interventi aggiuntivi o di adeguamento”. “Il punto politico è tutto qui – rileva il capogruppo dem –: la Giunta non porta a compimento la programmazione originaria e prova a salvare i target del PNRR spostando il peso su interventi più semplici e meno onerosi, spesso arredi, attrezzature o piccoli adeguamenti, invece di realizzare pienamente le strutture strategiche su cui era stato promesso l’investimento per far decollare davvero la medicina territoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come già denunciato per le inaugurazioni delle Case della Comunità, anche qui vale la stessa regola: Marsilio si è occupato solo degli adempimenti burocratici, delle scadenze da rispettare sulla carta e non dell’organizzazione reale dei servizi che quella a cui mirava lo stesso PNRR. D’altra parte nella maggioranza dei casi i cittadini non trovano nelle strutture inaugurate in questi giorni servizi sanitari, perché sono bei gusci, ma vuoti: senza specialisti, professionisti e ancora senza i medici di medicina generale che attendono ancora l’Accordo integrativo regionale per dar vita alle Aggregazioni funzionali territoriali, accordo su cui la Regione non ha lavorato, se non per l’imponente taglio di ben 12 milioni di euro nel Programma Operativo 26/28, che ha portato la categoria alla mobilitazione – si apprende dalla nota stampa. Non basta spostare un intervento da una colonna all’altra di una tabella per dire di aver fatto la sanità di prossimità, serve altro, ad esempio dire con quali fondi si provvederà, cosa che non risulta minimamente esplicitata in quest’operazione e su cui incalzeremo la giunta affinché si abbia contezza del modo d’agire”. “I dati aggiornati confermano la fotografia”, secondo il capogruppo “il target regionale di ospedali di Comunità resta fissato tra un minimo di 10 e un massimo di 11 strutture, per un importo assegnato di 21.804.916,39 euro – riporta testualmente l’articolo online. Ma la composizione interna cambia profondamente rispetto alla pianificazione iniziale nella ASL 1 – area Aquilano/Marsicano: 1 solo intervento da riconvertire, con lo stralcio di due interventi (Ospedale di Comunità di Pescina e Ospedale di Comunità di Tagliacozzo). Nella ASL 2 – Lanciano-Vasto-Chieti: 6 interventi complessivi, ottenuti sommando ai 3 già previsti dalla pianificazione iniziale i nuovi Ospedali di Comunità di Gissi, Guardiagrele e Casoli e nella ASL 3 – area pescarese: 1 intervento stralciato, l’Ospedale di Comunità di Montesilvano”. “Quello che emerge – conclude Paolucci – è una Regione che insegue il PNRR invece di guidarlo, che sposta le carte per far quadrare i numeri di fine giugno, ma lascia scoperti i territori che più avevano bisogno di questi presidi – precisa il comunicato. Chiediamo alla Giunta Marsilio di dire con chiarezza, struttura per struttura, quali servizi saranno davvero attivati, con quale personale e con quali risorse stabili nel tempo, a Pescina come a Tagliacozzo, a Montesilvano come a Gissi, Guardiagrele e Casoli – precisa la nota online. Senza questa chiarezza, l’ennesimo aggiornamento del Piano rischia di essere solo un adempimento formale, non una risposta ai bisogni di salute dei cittadini abruzzesi”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it