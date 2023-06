Consiglio Regionale, il comunicato. Ospedali, Verrecchia: apprezzamenti dai medici

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Che il lavoro di riordino del sistema sanitario regionale portato avanti dal governo Marsilio sia più che apprezzato è confermato anche dagli autorevoli attestati espressi dal sindacato dei medici e dirigenti sanitari attraverso il segretario aquilano, Loreto Lombardi – aggiunge la nota pubblicata. E’ importante, infatti, che la categoria medica accolga con soddisfazione i risultati raggiunti da questo governo regionale per rendere la nostra sanità più efficiente e rispondente alle attese di tutti i portatori di interesse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo sempre più convinti che la buona politica – fatta di serietà, impegno e di obiettivi tangibilmente centrati – paghi come si evince da un’analisi obiettiva di quanto si voglia realizzare con il riordino della rete ospedaliera abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con buona pace di chi, purtroppo, continua a buttare fumo negli occhi dei cittadini, con critiche strumentali e faziose, dimenticando l’eredità pesante e deficitaria che ci ha lasciato anche in campo sanitario”. È’ quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – (com/red)

