- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 25, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale, il comunicato. Osservatorio Legalità consegna pergamene ai Carabinieri: a difesa...
Politica

Consiglio Regionale, il comunicato. Osservatorio Legalità consegna pergamene ai Carabinieri: a difesa della dignità degli anziani

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 febbraio 2026 – 13:55– “Il presidente dell’Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo, Francesco Prospero ha consegnato le pergamene di riconoscimento ai militari della Stazione Carabinieri di San Giovanni Teatino che hanno condotto l’operazione culminata nel recupero di 40mila euro sottratti con l’inganno a un cittadino settantenne – Un intervento tempestivo e determinante che ha consentito di bloccare le somme prima che venissero definitivamente disperse e di restituirle integralmente alla vittima – si apprende dal portale web ufficiale. Il riconoscimento è stato conferito al luogotenente C.S. Armando D’Arpino, al maresciallo maggiore Francesco Eboli e al maresciallo maggiore Domenico Damiano, alla presenza del Maggiore Renato Lanzolla, Comandante della Compagnia Carabinieri di Chieti, unitamente al sindaco di San Giovanni Teatino Giorgio Di Clemente, al consigliere regionale e comunale Luciano Marinucci, al consigliere comunale Michele Ranni e all’assessore Paola Zuccharini” informa una  nota stampa – si legge sul sito web ufficiale. “Il recupero di 40mila euro a un anziano vittima di truffa rappresenta un risultato di straordinario valore umano oltre che investigativo – recita il testo pubblicato online. Difendere gli anziani significa difendere la dignità della nostra comunità”, dichiara Prospero – “Questa operazione dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine per garantire sicurezza e prevenzione, soprattutto a tutela delle persone più fragili”, aggiunge il consigliere Marinucci – precisa la nota online. “La presenza dello Stato sul territorio è il presidio più efficace contro fenomeni che generano insicurezza – A nome della comunità esprimo gratitudine ai Carabinieri per il lavoro svolto”, sottolinea il sindaco Giorgio Di Clemente – si apprende dalla nota stampa. “L’iniziativa si inserisce nel lavoro che l’Osservatorio della Legalità sta portando avanti sul territorio regionale in materia di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane, attraverso attività di sensibilizzazione e collaborazione istituzionale con le forze dell’ordine” conclude la nota – viene evidenziato sul sito web. (com/red)  

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it