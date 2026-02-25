Consiglio Regionale, il comunicato. Osservatorio Legalità consegna pergamene ai Carabinieri: a difesa della dignità degli anziani

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 febbraio 2026 – 13:55– “Il presidente dell’Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo, Francesco Prospero ha consegnato le pergamene di riconoscimento ai militari della Stazione Carabinieri di San Giovanni Teatino che hanno condotto l’operazione culminata nel recupero di 40mila euro sottratti con l’inganno a un cittadino settantenne – Un intervento tempestivo e determinante che ha consentito di bloccare le somme prima che venissero definitivamente disperse e di restituirle integralmente alla vittima – si apprende dal portale web ufficiale. Il riconoscimento è stato conferito al luogotenente C.S. Armando D’Arpino, al maresciallo maggiore Francesco Eboli e al maresciallo maggiore Domenico Damiano, alla presenza del Maggiore Renato Lanzolla, Comandante della Compagnia Carabinieri di Chieti, unitamente al sindaco di San Giovanni Teatino Giorgio Di Clemente, al consigliere regionale e comunale Luciano Marinucci, al consigliere comunale Michele Ranni e all’assessore Paola Zuccharini” informa una nota stampa – si legge sul sito web ufficiale. “Il recupero di 40mila euro a un anziano vittima di truffa rappresenta un risultato di straordinario valore umano oltre che investigativo – recita il testo pubblicato online. Difendere gli anziani significa difendere la dignità della nostra comunità”, dichiara Prospero – “Questa operazione dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine per garantire sicurezza e prevenzione, soprattutto a tutela delle persone più fragili”, aggiunge il consigliere Marinucci – precisa la nota online. “La presenza dello Stato sul territorio è il presidio più efficace contro fenomeni che generano insicurezza – A nome della comunità esprimo gratitudine ai Carabinieri per il lavoro svolto”, sottolinea il sindaco Giorgio Di Clemente – si apprende dalla nota stampa. “L’iniziativa si inserisce nel lavoro che l’Osservatorio della Legalità sta portando avanti sul territorio regionale in materia di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane, attraverso attività di sensibilizzazione e collaborazione istituzionale con le forze dell’ordine” conclude la nota – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

