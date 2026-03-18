Consiglio Regionale, il comunicato. Osservatorio Legalità: consegnati attestati di riconoscenza ai Carabinieri di Archi

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:18 marzo 2026 – 17:37- Il presidente dell’Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo, Francesco Prospero, ha consegnato ad Atessa, presso il Comando della Compagnia Carabinieri, gli attestati di riconoscenza ai militari della Stazione Carabinieri di Archi che hanno condotto un’importante operazione culminata nell’arresto di due soggetti responsabili di una truffa ai danni di una persona anziana e nel recupero dell’intera refurtiva – viene evidenziato sul sito web. Un intervento tempestivo ed efficace che ha permesso non solo di assicurare alla giustizia i responsabili, ma anche di restituire integralmente quanto sottratto, a tutela di una delle fasce più vulnerabili della comunità. Il riconoscimento è stato conferito al Luogotenente C.S. Luca Menna, al Maresciallo Ordinario Alessandro Fascì, al Vicebrigadiere Alessandro Alfonsi e al Carabiniere Giuseppe Giordano – aggiunge testualmente l’articolo online. La cerimonia si è svolta alla presenza del Capitano, Comandante della Compagnia Carabinieri di Atessa Francesco Giovine, del Sindaco di Archi Nicola De Laurentis, del Consigliere regionale Vincenzo Menna e delle istituzioni del territorio – riporta testualmente l’articolo online. “Questa operazione rappresenta un esempio concreto di come professionalità, tempestività e spirito di servizio possano fare la differenza nella tutela dei cittadini, soprattutto dei più fragili – aggiunge la nota pubblicata. Difendere gli anziani significa difendere la dignità della nostra comunità”, ha dichiarato il presidente dell’Osservatorio della Legalità. “A nome della comunità di Archi esprimo profonda gratitudine all’Arma dei Carabinieri per il lavoro svolto – riporta testualmente l’articolo online. La loro presenza sul territorio è un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per la prevenzione di fenomeni come le truffe ai danni degli anziani”, ha aggiunto il sindaco Nicola De Laurentis. “Questi risultati dimostrano quanto sia fondamentale il lavoro sinergico tra istituzioni e forze dell’ordine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il contrasto a queste forme di criminalità richiede attenzione costante e collaborazione, per garantire sicurezza e tutela soprattutto alle persone più esposte”, ha proseguito il consigliere Vincenzo Menna (Abruzzo Insieme). L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall’Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo volto a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni degli anziani, attraverso azioni di sensibilizzazione e una costante collaborazione con le Forze dell’Ordine – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it