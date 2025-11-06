Consiglio Regionale, il comunicato. Osservatorio Legalità e CPO a Vasto: incontro sul libro di Menga, ‘Il delitto di Saman Abbas’

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:06 novembre 2025 – 09:02– “Lunedì 10 novembre 2025, alle ore 17.30, nella Sala conferenze di Confindustria Vasto, in corso Mazzini, 641, si terrà l’incontro ‘On The Road come strumento di inclusione sociale – Il delitto di Saman Abbas’, con la partecipazione straordinaria del giornalista e autore Gianmarco Menga, volto del programma televisivo ‘Quarto Grado’ in onda su Rete 4. L’iniziativa è organizzata dall’Osservatorio Regionale della Legalità e dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, in collaborazione con AssoVasto, DonnAttiva, Associazione Dafne, l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Vasto – Un appuntamento di grande valore civile e culturale per riflettere sul coraggio, sulla libertà e sulla dignità delle donne” si legge in una nota stampa – viene evidenziato sul sito web. “L’evento rientra nel progetto itinerante ‘On The Road’, promosso per diffondere, attraverso incontri e testimonianze, una cultura della legalità capace di abbattere pregiudizi, promuovere il rispetto e valorizzare l’inclusione sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il libro di Menga, ‘Il delitto di Saman Abbas – Il coraggio di essere libere’, Newton Compton Editori, ha suscitato un forte dibattito nazionale – spiega la nota – raccontando con sensibilità e rigore giornalistico una vicenda che ha toccato le coscienze di tutti: quella di una ragazza che ha pagato con la vita la scelta di essere se stessa – si apprende dal portale web ufficiale. Attraverso il confronto con l’autore, l’incontro offrirà l’occasione per approfondire i temi della libertà individuale, del diritto all’autodeterminazione e del contrasto alla violenza di genere, con un’attenzione particolare al ruolo delle istituzioni e della comunità. Dopo i saluti dell’amministrazione comunale di Vasto, di Giuseppe La Rana, direttore AssoVasto; dell’avvocato Maria Sichetti, presidente dell’Ordine degli Avvocati; e del dottor Alessio Lalla, presidente dell’Ordine dei Commercialisti; interverranno il senatore Etelwardo Sigismondi; il presidente dell’Osservatorio Regionale della Legalità, Francesco Prospero; la presidente della Commissione Pari Opportunità, Rosa Pestilli; Felicia Zulli del Centro Antiviolenza DonnAttiva; Alessandro Ortolano del CPO Regione Abruzzo e lo stesso Gianmarco Menga, che porterà la propria testimonianza diretta e un racconto umano e professionale denso di significato – riporta testualmente l’articolo online. A moderare l’incontro sarà la giornalista Franca Terra, componente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale”. “La storia di Saman Abbas ci interpella come persone e come istituzioni – sottolinea Francesco Prospero, presidente dell’Osservatorio Regionale della Legalità – perché ci ricorda quanto sia importante promuovere una cultura fondata sul coraggio, sulla consapevolezza e sul rispetto reciproco – aggiunge testualmente l’articolo online. ” “Parlare di inclusione e libertà significa anche contrastare ogni forma di violenza e discriminazione – aggiunge Rosa Pestilli, presidente della Commissione Pari Opportunità –. Solo attraverso il dialogo e la collaborazione possiamo costruire un futuro in cui le differenze diventino un valore e non un motivo di esclusione – si apprende dalla nota stampa. ” “L’incontro è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Vasto – informa infine la nota – con il riconoscimento di 3 crediti formativi e sarà aperto al pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. La cittadinanza è invitata a partecipare”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it