lunedì, Novembre 17, 2025
Politica

Consiglio Regionale, il comunicato. Osservatorio Legalità: onorificenze a forze dell’ordine e sanitari. Prospero: “Grandi esempi”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:17 novembre 2025 – 14:42(ACRA9 – Questa mattina, a Pescara, l’Osservatorio Regionale per la Legalità ha consegnato tre onorificenze a persone che, con impegno, dedizione e profondo senso del dovere, si sono distinte nei rispettivi ruoli al servizio della comunità. Le cerimonia è stata animata dal presidente dell’Osservatorio, consigliere regionale Francesco Prospero – aggiunge testualmente l’articolo online. Affianco a lui il capogruppo, Massimo Verrecchia –  Presente anche il Tenente Colonnello, Mario Giacona, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vasto –  Sono stati insigniti: Giuseppe Pio Totaro, vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri e addetto alla Centrale Operativa di Vasto, punto di riferimento nelle emergenze, capace di unire lucidità operativa e grande umanità; Alfonso Gargano, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, in servizio presso la Polfer dell’Aquila, per il suo impegno costante, discreto e coraggioso nella tutela della sicurezza dei cittadini; Antonio Di Renzo, cardiologo presso Humanitas, che ha trasformato la cura in una missione quotidiana fatta di competenza, ascolto e profonda attenzione per il paziente – si apprende dalla nota stampa.

