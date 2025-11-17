Consiglio Regionale, il comunicato. Osservatorio Legalità: onorificenze a forze dell’ordine e sanitari. Prospero: “Grandi esempi”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:17 novembre 2025 – 14:42(ACRA9 – Questa mattina, a Pescara, l’Osservatorio Regionale per la Legalità ha consegnato tre onorificenze a persone che, con impegno, dedizione e profondo senso del dovere, si sono distinte nei rispettivi ruoli al servizio della comunità. Le cerimonia è stata animata dal presidente dell’Osservatorio, consigliere regionale Francesco Prospero – aggiunge testualmente l’articolo online. Affianco a lui il capogruppo, Massimo Verrecchia – Presente anche il Tenente Colonnello, Mario Giacona, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vasto – Sono stati insigniti: Giuseppe Pio Totaro, vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri e addetto alla Centrale Operativa di Vasto, punto di riferimento nelle emergenze, capace di unire lucidità operativa e grande umanità; Alfonso Gargano, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, in servizio presso la Polfer dell’Aquila, per il suo impegno costante, discreto e coraggioso nella tutela della sicurezza dei cittadini; Antonio Di Renzo, cardiologo presso Humanitas, che ha trasformato la cura in una missione quotidiana fatta di competenza, ascolto e profonda attenzione per il paziente – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it