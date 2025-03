Consiglio Regionale, il comunicato. Osservatorio Legalità, Prospero: “A Vasto con Commissione Antimafia e legale Borsellino”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Osservatorio regionale sulla legalità della Regione Abruzzo, con il patrocinio del Comune di Vasto, promuove per venerdì 28 marzo 2025 una giornata interamente dedicata al tema della legalità e della memoria, con l’obiettivo di stimolare una riflessione collettiva sul fenomeno mafioso e sull’urgenza di contrastarlo con consapevolezza, responsabilità e impegno quotidiano – aggiunge testualmente l’articolo online. La giornata si articolerà in due momenti distinti – precisa il comunicato. Al mattino, l’Osservatorio sarà presente nelle scuole del territorio per incontrare gli studenti – “Riteniamo fondamentale trasmettere alle giovani generazioni i valori della giustizia e della memoria: i ragazzi non hanno vissuto direttamente le pagine più drammatiche della nostra storia recente, ma hanno il diritto e il dovere di conoscerle – si apprende dalla nota stampa. Solo così potranno comprendere l’importanza della lotta alla criminalità organizzata e il valore profondo del sacrificio di chi ha dato la vita per un’Italia libera dalle mafie”, spiega il consigliere regionale Francesco Prospero, presidente Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio, alle ore 17.30 presso il Teatro Comunale Rossetti di Vasto, si terrà un incontro pubblico che vedrà la partecipazione di figure autorevoli delle istituzioni e del mondo dell’impegno civile – si apprende dalla nota stampa. Interverranno la presidente della Commissione parlamentare antimafia, On. Chiara Colosimo, il senatore Etel Sigismondi, anch’egli membro della Commissione antimafia, il prof. Leo Nodari, cofondatore del Premio Paolo Borsellino, e l’avv. Fabio Trizzino, legale della famiglia Borsellino – Porteranno i saluti istituzionali il sindaco di Vasto, avv. Francesco Menna, e la presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vasto, avv. Maria Sichetti – precisa la nota online. A rappresentare l’Osservatorio regionale, in qualità di promotore dell’iniziativa, sarà il consigliere regionale Francesco Prospero, presidente dell’Osservatorio – riporta testualmente l’articolo online. L’incontro sarà moderato dal giornalista Pietro Lambertini, de Il Centro e Rete 8. “Questo evento rappresenta un momento di confronto con la cittadinanza, le autorità, le forze dell’ordine, i rappresentanti delle istituzioni e del foro legale, ma anche un’occasione per ricordare chi ha lottato e pagato con la vita per difendere la legalità. Solo partendo dalla memoria possiamo affrontare con maggiore forza le sfide del presente e costruire una società fondata sulla giustizia, la trasparenza e il rispetto delle regole”, scrive Prospero – aggiunge testualmente l’articolo online. L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Vasto, che ha riconosciuto 3 crediti formativi per la formazione continua degli avvocati partecipanti – precisa la nota online. (com/red)

