Consiglio Regionale, il comunicato. Ottanta anni della Vespa, Pdl Verrecchia per celebrare l’ingegno di Corradino D’Ascanio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:23 giugno 2026 – 10:01– “In occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Vespa, una delle più straordinarie icone del made in Italy conosciute e amate nel mondo, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, ha presentato un progetto di legge finalizzato alla valorizzazione della figura di Corradino D’Ascanio, l’ingegnere abruzzese che ideò il celebre scooter diventato simbolo di design, innovazione e libertà” informa una nota stampa – si legge sul sito web ufficiale. “Con questa proposta normativa – dichiara Verrecchia – intendiamo rendere il giusto omaggio a un abruzzese straordinario che, grazie al proprio talento e alla propria visione, ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’ingegneria e dell’industria italiana – si apprende dal portale web ufficiale. Corradino D’Ascanio non è stato soltanto l’inventore della Vespa ma uno dei più grandi innovatori del Novecento, pioniere dell’elicottero moderno e autore di numerose invenzioni che hanno contribuito allo sviluppo tecnologico del nostro Paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il disegno di legge riconosce il valore storico, culturale e innovativo della figura di D’Ascanio e promuove la Vespa quale simbolo dell’ingegno abruzzese e dell’eccellenza italiana nel mondo – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra le principali misure previste vi sono l’istituzione della ‘Giornata regionale dell’ingegno abruzzese – Corradino D’Ascanio’, la promozione di programmi educativi nelle scuole, il coinvolgimento delle università abruzzesi in attività di ricerca e divulgazione, il sostegno a eventi culturali e raduni dedicati alla Vespa, nonché la realizzazione di percorsi turistici e iniziative finalizzate a valorizzare il patrimonio storico e industriale della regione”. “La Vespa – prosegue il capogruppo – rappresenta molto più di un semplice mezzo di trasporto – riporta testualmente l’articolo online. È un simbolo della rinascita italiana del dopoguerra, un capolavoro di design industriale che ha conquistato intere generazioni e continua ancora oggi a rappresentare nel mondo il meglio della creatività italiana – si legge sul sito web ufficiale. Pochi sanno, però, che dietro questa straordinaria invenzione vi è il genio di un abruzzese nato a Popoli, e proprio per questo riteniamo doveroso restituire centralità alla sua figura e al legame profondo con la nostra terra”. “Il progetto di legge – precisa – non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica regionale, prevedendo l’attuazione delle iniziative attraverso le risorse già disponibili e mediante la collaborazione tra istituzioni, scuole, università, associazioni culturali e realtà produttive del territorio”. “Valorizzare la memoria di Corradino D’Ascanio significa investire nelle nuove generazioni, trasmettendo loro i valori dell’ingegno, dello studio, della ricerca e dell’innovazione – si apprende dalla nota stampa. L’Abruzzo deve essere orgoglioso dei suoi figli migliori e deve saper trasformare il loro esempio in una leva di crescita culturale, sociale ed economica – viene evidenziato sul sito web. A ottant’anni dalla nascita della Vespa, questa legge vuole celebrare una delle più belle storie di successo italiane, nata dal genio e dalla creatività di un abruzzese”, conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it