Consiglio regionale: istituito Premio Delli Castelli. Risoluzioni su Caramanico e scontri Torino

17 febbraio 2026 – Pescara, 17 febbraio – Il Giorno della Memoria, che commemora le vittime dell'Olocausto e il Giorno del Ricordo, che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata, celebrati nei mesi di gennaio e febbraio, sono stati simbolicamente evocati dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, in apertura della seduta odierna dell'Assemblea Legislativa. I lavori consiliari si sono svolti nella città di Pescara. L'Aula ha approvato a maggioranza il progetto legge che istituisce il Premio "Filomena Delli Castelli", in memoria di tutte le abruzzesi che si sono distinte nella storia regionale. È destinato a donne della nostra regione che si siano distinte nei diversi ambiti della vita sociale, culturale, scientifica, economica, sportiva e istituzionale – L’iniziativa trae ispirazione dalla figura di Filomena Delli Castelli (1916–2010), nata a Città Sant’Angelo e divenuta simbolo dell’impegno femminile nelle istituzioni – precisa il comunicato. Nel 1946 fu eletta Sindaco di Montesilvano, diventando la prima donna sindaco d’Abruzzo, e nello stesso anno fu eletta deputata all’Assemblea Costituente, una delle 21 donne che contribuirono alla stesura della Costituzione della Repubblica Italiana – viene evidenziato sul sito web. Il Premio a lei intitolato vuole valorizzare il contributo delle donne abruzzesi che, con il proprio talento e la propria azione, promuovono i valori della legalità, dell’uguaglianza, della solidarietà e dello sviluppo sostenibile, contribuendo alla crescita morale e materiale dell’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Alla legge sono collegati alcuni emendamenti che intervengono in diversi settori di competenza regionale – si apprende dalla nota stampa. Viene confermata la destinazione delle risorse derivanti dalla riduzione del contributo alla finanza pubblica, per un importo di euro 2.998.000. I fondi copriranno i seguenti interventi per l’anno 2026: Teatro Marrucino (euro 487mila); Premio Ignazio Silone (euro 100mila); Istituto Nazionale Tostiano (euro 30mila); Premio Internazionale Sabina Santilli (euro 25mila); CONI Abruzzo per Italian Silver Games (euro 150mila); interventi in materia di Piano Neve (euro 100mila); Centro Diurno Disabili Alanno (euro 60mila); dotazioni interventi in materia di TPL (euro 730mila); promozione brand Abruzzo (euro 400mila); partecipazione Festival Montagna Bruxelles 2026 (euro 30mila); interventi a favore dei nuclei familiari con pazienti oncologici (euro 200mila); Komen Italia per manifestazioni sportive di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione 2026 (euro 50mila); rifinanziamento l.r. 10/2018 (euro 336mila); Premio Città di Penne (euro 20mila); rifinanziamento l.r. 24/2022 art. 12 (euro 50mila); finanziamento degli interventi di cui all’art. 26, co – 15 della l.r. 4/2024 (euro 40mila); Premio Benedetto Croce (euro 20mila); rifinanziamento l.r. 5/2021 art. 7 (euro 100mila); Salone del Libro 2026 partecipazione Regione Abruzzo (euro 70mila). Approvato il debito fuori bilancio per 800mila euro per le attività aggiuntive svolte da FIRA Spa a beneficio del Dipartimento Sviluppo economico e turismo ora Dipartimento lavoro e attività produttive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un ulteriore emendamento reintegra i contributi per danni causati dalla fauna selvatica, prevedendo 900mila per il 2026 e 300mila euro per il 2027. SI autorizza, inoltre, il Dipartimento Trasporti a corrispondere alla Società autoservizi Cerella1.500.000 euro per conguagli contributivi per servizi svolti – aggiunge la nota pubblicata. Ulteriori modifiche vengono introdotte in materia trasporto pubblico – riporta testualmente l’articolo online. Unanimità dell’Aula su due risoluzioni: il primo documento, sottoscritto dai consiglieri Verrecchia, Sospiri, Pavone, Cavallari, D’Incecco, Menna, Monaco, impegna il Presidente della Giunta a richiedere una nuova perizia estimativa sugli immobili termali di Caramanico Terme, in coerenza con lo stato attuale delle strutture e congiuntura del settore; il secondo testo, proposto dal consigliere Massimo Verrecchia, invita l’Esecutivo a rappresentare formalmente al Ministro dell’Interno la ferma e unanime volontà del Consiglio regionale dell’Abruzzo di sostenere il conferimento di una onorificenza al merito ai poliziotti Alessandro Calista e Francesco Roselli, quale riconoscimento solenne del coraggio, della professionalità e dell’altissimo senso dello Stato dimostrati durante gli scontri verificatisi a Torino, nei quali i due agenti hanno operato con dedizione assoluta, esponendosi consapevolmente al rischio per garantire la sicurezza pubblica e la tutela dell’ordine democratico – aggiunge testualmente l’articolo online. Approvati a maggioranza i seguenti provvedimenti amministrativi: Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) che definisce indirizzi e obiettivi di pianificazione e determinazione dei tempi di espletamento delle fasi del procedimento; la cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni; la variazione al bilancio del Consiglio regionale 2026-2028.Discusse tutte le interpellanze in programma: “Consorzio di Bonifica Centro, con riferimento agli effetti delle pronunce giurisdizionali, alle criticità infrastrutturali della rete irrigua e agli indirizzi della Giunta regionale a tutela di agricoltori e consorziati” (consigliera Erika Alessandrini); “Utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT)” (consigliere Alessio Monaco); “Grave carenza di personale medico nei Pronto Soccorso di Pescara, Popoli e Penne” (consigliere Antonio Blasioli); “Nomina del Direttore della UOC di Geriatria dell’Ospedale ‘San Pio’ di Vasto e sulla successiva sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila” (consigliere Francesco Taglieri); “Valutazione del Direttore generale della ASL di Pescara sull’obiettivo di contenimento delle liste di attesa” (consiglieri Silvio Paolucci e Antonio Blasioli); “Incarichi conferiti dalla ASL 1 Abruzzo in materia di data breach, privacy e rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali” (consigliere Pierpaolo Pietrucci). Rinviata l’elezione del Garante regionale per i diritti degli animali e il progetto di legge, “disposizioni in favore delle persone affette da dolore pelvico cronico e patologie correlate”.

Fonte: emiciclonews.it