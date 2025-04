Consiglio Regionale, la nota. M5S: Abruzzo tradito, la destra aumenta le tasse e fugge dal popolo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:(ACRA) – “L’Abruzzo merita rispetto, ma oggi la destra di Marsilio ha scelto ancora una volta l’arroganza e la fuga – si apprende dal portale web ufficiale. Invece di affrontare il popolo che protesta contro una stangata ingiusta, si sono nascosti in una sala sotterranea per votare l’aumento delle tasse, nel silenzio e nell’ombra, lontani dagli abruzzesi che stanno soffrendo per una sanità al collasso e servizi inesistenti – precisa la nota online. Non solo hanno imposto un sacrificio insostenibile ai cittadini, ma non hanno nemmeno portato una proposta per fermare l’emorragia di denaro pubblico in una sanità che non garantisce i Livelli Essenziali di Assistenza, né la prevenzione né un minimo di assistenza territoriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il loro fallimento è sotto gli occhi di tutti: ospedali al collasso, liste d’attesa infinite, territori abbandonati, mentre i cittadini pagano il conto di una gestione scellerata – si apprende dal portale web ufficiale. E come se non bastasse, oggi abbiamo assistito a un vergognoso tentativo di rovesciare la realtà”. Lo affermano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini – “Il Presidente del Consiglio regionale ha avuto il coraggio di definire ‘violenza’ la pacifica occupazione dell’aula da parte delle opposizioni, dei sindaci e dei cittadini che rivendicavano solo il diritto di essere ascoltati”, aggiungono i consiglieri del M5S. “Ma la vera violenza è quella che hanno fatto ai regolamenti, stracciando le istituzioni e calpestando la Costituzione pur di blindarsi nel palazzo e scappare dal confronto – Vergognoso è stato il loro rifiuto di dialogare con le associazioni, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti del territorio – Vergognoso è far pagare ai cittadini i debiti della loro pessima gestione”. “Oggi, è stata scritta una pagina storica per la nostra Regione” affermano i consiglieri Taglieri e Alessandrini – precisa la nota online. “Un’occupazione pacifica, composta, piena di contenuti e democrazia con ampia partecipazione da parte dei Sindaci del territorio, di Parlamentari e segretari di partito, organizzazioni sindacali, lavoratori e pensionati – Una mobilitazione che ha messo la maggioranza di destra spalle al muro: i cittadini abruzzesi sono contrari a qualsiasi forma di aumento della tassazione”. “Marsilio e la sua maggioranza avrebbero dovuto ascoltare i cittadini, ammettere il loro disastro e rassegnare le dimissioni – Invece hanno scelto la via della prepotenza, sperando che gli abruzzesi dimentichino – aggiunge testualmente l’articolo online. Ma noi non dimenticheremo – riporta testualmente l’articolo online. E nemmeno i cittadini – Ogni volta che guarderanno la loro busta paga, ogni volta che entreranno in un ospedale senza medici o in un ufficio pubblico senza risposte, si ricorderanno di questa giornata della vergogna – si legge sul sito web ufficiale. Noi siamo qui, con la gente e per la gente – si apprende dalla nota stampa. E non smetteremo di lottare finché l’Abruzzo non sarà finalmente libero dall’arroganza e dall’incapacità di questa destra” Concludono Alessandrini e Taglieri – precisa la nota online. (com/red)

