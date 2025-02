Consiglio Regionale, la nota. M5S: domani la visita la carcere di Sulmona

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Domani, giovedì 27 febbraio, nell’ambito della settimana dedicata ai territori, avremo il piacere di ospitare gli europarlamentari Danilo Della Valle e Carolina Morace – Dopo una visita al carcere di Sulmona, insieme alla Senatrice Gabriella Di Girolamo ed ai Consiglieri regionali del Movimento 5 stelle Francesco Taglieri e Erika Alessandrini, raggiungeranno Castilenti, nel cuore della provincia di Teramo, per visitare una realtà imprenditoriale, una start up nel settore delle tecnologie applicate alla canapa industriale”. E’ quanto si legge in una nota a firma dei consiglieri. “In Consiglio regionale, in continuità con le iniziative della nostra delegazione in Europarlamento, abbiamo portato una risoluzione a supporto di un settore ingiustamente colpito dal DDL sicurezza attualmente in discussione al Senato – riporta testualmente l’articolo online. Parliamo di tante realtà abruzzesi a rischio che rappresentano eccellenze di respiro internazionale nella produzione di canapa, nel controllo di qualità e nelle soluzioni tecnologiche applicate – si apprende dalla nota stampa. È necessario difendere queste professionalità oltre agli investimenti e alla forza lavoro coinvolta” Commenta la Alessandrini – precisa il comunicato. “Come movimento 5 Stelle siamo impegnati in tutti livelli istituzionali per combattere manovre propagandistiche che nulla hanno a che fare con la realtà di tanti imprenditori, lavoratori e investitori in un settore che nel resto d’Europa è in forte espansione oltre che beneficiario di incentivi statali e comunitari – precisa il comunicato. Siamo fiduciosi che con un approccio non ideologico si riuscirà a far comprendere che un settore in grado di coniugare agricoltura e tecnologia rappresenti una opportunità a cui non si può rinunciare” dichiara il Capogruppo Taglieri – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

