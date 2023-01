Consiglio Regionale, la nota. M5S, il tour “Comunità energetiche” a San Salvo

- Advertisement -

– “Prosegue il tour “Comunità Energetiche: un risparmio rinnovabile” dedicato al tema delle comunità energetiche, iniziato a dicembre 2022 e promosso dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’appuntamento è per sabato 21 gennaio dalle ore 17:00 presso la Sala Cineteatro Aldo Moro (via Istonia 2). L’incontro si pone come obbiettivo quello di far conoscere ai cittadini questo valido strumento che permette di ottenere benefici ambientali, economici e sociali – precisa il comunicato. Ma come funziona una comunità energetica? Quali sono i primi passi per poterne realizzare una? Quali sono i benefici che accompagnano l’autoproduzione e la condivisione dell’energia? A queste e ad altre domande risponderanno esperti del settore e coloro i quali hanno già avviato questo percorso virtuoso sul territorio – Interverranno Carlo Tacconelli, Ingegnere CEO di EnGreen, Francesco Taglieri, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo e primo firmatario della legge regionale sulle CER e Pietro Smargiassi, Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle e Presidente della Commissione Vigilanza e Federico Violante, Ingegnere esperto CER. L’incontro è aperto a tutti e l’ingresso è gratuito”. E’ quanto si legge in una nota del gruppo consiliare del Movimento 5 stelle – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

