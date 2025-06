Consiglio Regionale, la nota. M5S su Nuova Pescara: “Governo regionale sostenga il cambiamento, non l’immobilismo”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il Movimento 5 Stelle Abruzzo ribadisce con “che la fusione tra i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore è un processo ineludibile e urgente, sostenuto da incentivi finanziari statali e da una chiara volontà popolare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ogni ulteriore rinvio sarebbe uno schiaffo al buonsenso, alla volontà popolare espressa nel referendum del 2014 e, soprattutto, alle opportunità di sviluppo che attendono il nostro territorio”. “È scandaloso che, ad un anno e mezzo dalla scadenza fissata dalla legge, si torni a parlare di un ulteriore rinvio al 2029. Dopo oltre dieci anni di tempo a disposizione, chi oggi invoca altri due anni di attesa sta tradendo la volontà dei cittadini e l’interesse del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Chi governa non può continuare a temporeggiare per convenienze elettorali o per non assumersi responsabilità.” commenta la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Abruzzo, Erika Alessandrini – “Chi parla di rinvii omette di dire che dallo Stato arrivano oltre 100 milioni di euro in dieci anni per sostenere i Comuni che scelgono la fusione”, sottolinea la consigliera Alessandrini – precisa la nota online. “Risorse concrete, già previste, che possono essere impiegate per rafforzare i servizi, riqualificare infrastrutture, digitalizzare la pubblica amministrazione e migliorare la qualità della vita dei cittadini – precisa la nota online. Rifiutare oggi questo processo significa dire no a un’occasione irripetibile – si apprende dalla nota stampa. Chi ancora si ostina a difendere campanili e rendite di posizione dovrebbe volgere lo sguardo al mondo dell’impresa: Confindustria Chieti-Pescara e Confindustria Teramo con una fusione iniziata nel 2023, hanno dato vita a Confindustria Abruzzo Medio Adriatico – recita il testo pubblicato online. Un’unione che ha portato maggiore forza contrattuale, competitività territoriale e servizi più efficaci per oltre 1.000 imprese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il messaggio è chiaro: unire significa rafforzarsi, dividersi significa indebolirsi”. “La fusione non è solo una riforma necessaria, è un dovere verso le generazioni future – È tempo di serietà, concretezza e scelte coraggiose”, prosegue la Alessandrini – precisa la nota online. “Per questo oggi stesso presenterò in Consiglio Regionale una risoluzione che impegna il Presidente della Regione Marco Marsilio a respingere qualsiasi ipotesi di rinvio, e anzi a rafforzare e accompagnare il processo con strumenti amministrativi e gestionali concreti, che supportino i tre Comuni nel raggiungimento dell’obiettivo entro la data stabilita: il 1° gennaio 2027. Chi guida la Regione deve assumersi la responsabilità di guidare il cambiamento, non di alimentare l’immobilismo”. “Il Movimento 5 Stelle sarà sentinella e promotore di un processo di cambiamento che non può più essere ostaggio dell’immobilismo – recita il testo pubblicato online. La fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore deve procedere, senza indugi, con responsabilità e visione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I cittadini hanno già deciso – La politica dei progetti e del futuro non può soccombere alla politica della ‘lagna’ e del passato – riporta testualmente l’articolo online. Chi non è capace si faccia da parte – recita la nota online sul portale web ufficiale. ” conclude Alessandrini – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

