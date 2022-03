Consiglio Regionale, la nota. M5S: un centrodestra spaccato blocca l’Abruzzo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Continua la gestione totalmente inaccettabile dei lavori del Consiglio regionale da parte di un centrodestra che, per i propri conflitti interni, blocca tutto l’Abruzzo”. La affermano i consiglieri del Movimento 5 stelle Pietro Smargiassi e Francesco Taglieri al termine dell’ultima seduta della Commissione Sanità. “Dopo aver ascoltato l’audizione dell’Associazione ‘Europa Donna Italia’ – spiegano – il Presidente della Commissione Quaglieri di Fratelli d’Italia ha chiuso i lavori, rinviando ogni discussione su tre progetti di legge – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di una gestione antidemocratica dei lavori, una forzatura senza precedenti dei regolamenti che però non serve a nascondere le divisioni e le lotte interne alla maggioranza”. “Ma la toppa messa da Quaglieri è perfino peggiore del buco – recita il testo pubblicato online. Per giustificare l’ingiustificabile chiusura della Commissione, il Presidente ha affermato che i relatori dei progetti di legge fossero assenti, quando invece una di queste, la Consigliera La Porta, era collegata da remoto, mentre un altro testo era già stato presentato in una seduta precedente”. “Si sta consumando – precisa Smargiassi – una guerra fratricida tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia che va avanti in ogni Commissione – Siamo davanti a un centrodestra talmente a pezzi da farsi opposizione da solo e incapace di governare – si apprende dalla nota stampa. Si manca di rispetto agli abruzzesi e ai Consiglieri regionali, perché scappare dall’aula significa bloccare i lavori, e questo non è accettabile”. “Viviamo momenti incredibilmente difficili a livello nazionale e internazionale – conclude Taglieri – e la politica dovrebbe dare l’esempio a tutti i livelli – precisa il comunicato. La maggioranza invece si dimostra assente, e se non sono capaci di trovare un equilibrio interno, figuriamoci se sapranno mai trovarne uno per portare la Regione fuori da queste emergenze – si apprende dalla nota stampa. Non sono più in grado di governare l’Abruzzo, Marsilio farebbe bene a prenderne atto e a lasciare spazio ad altri”. (com/red)

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it