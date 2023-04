Consiglio Regionale, la nota. Magneti Marelli, Verrecchia: incontro a breve

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

– “Massima attenzione ai rapporti di Stellantis con l’indotto in generale ed in particolare con la Magneti Marelli di Sulmona – viene evidenziato sul sito web. Già tutte le sigle sindacali hanno richiesto un incontro urgente che, a breve, l’assessore regionale alle Attività Produttive, Daniele D’Amario, terrà per affrontare questa problematica”. Lo comunica in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, dopo un incontro tenutosi stamane con alcuni dirigenti sindacali – precisa la nota online. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo.