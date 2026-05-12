Consiglio Regionale, la nota. Maielletta, Di Marco: per la Regione nessuno pagherà i danni subiti dagli operatori

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:12 maggio 2026 – 17:00- “Nel corso della mia interpellanza sui ritardi nel ripristino della viabilità del comprensorio della Maielletta ho posto una domanda semplice e precisa: chi risarcirà gli operatori economici che hanno subito danni enormi per la prolungata chiusura delle strade di accesso agli impianti proprio nei periodi di maggiore afflusso turistico? La risposta della Regione, nei fatti, è stata una sola: nessuno”, lo dichiara il consigliere regionale Antonio Di Marco dopo la discussione in Consiglio regionale dedicata alla situazione della viabilità del comprensorio sciistico della Maielletta – si legge sul sito web ufficiale. “Nessuno si farà carico delle perdite subite da alberghi, rifugi, ristoranti, attività commerciali, lavoratori e famiglie che vivono grazie alla stagione turistica della montagna – si legge sul sito web ufficiale. Nessuno risponderà dei mancati incassi, delle prenotazioni saltate, delle giornate perse a causa di ritardi, immobilismo e assenza di programmazione – Ed è gravissimo – recita il testo pubblicato online. Eppure gli stessi che oggi fanno finta di niente continuano a parlare di rilancio del comparto montano – aggiunge testualmente l’articolo online. Ma quale rilancio? Con strade impraticabili, manutenzione insufficiente e interventi arrivati fuori tempo massimo? La verità è che la Regione ha lasciato sola la Maielletta proprio nel momento più delicato della stagione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Anche il Masterplan richiamato nella risposta del sottosegretario D’Amario è fermo – recita il testo pubblicato online. Paralizzato esattamente come ARAP, che dovrebbe garantirne l’attuazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un blocco amministrativo e politico che sta rallentando opere, investimenti e prospettive di sviluppo mentre il territorio paga il conto – riporta testualmente l’articolo online. Non si può utilizzare la montagna come slogan nelle conferenze stampa e poi voltarsi dall’altra parte quando imprese e comunità chiedono risposte vere – si apprende dalla nota stampa. Qui non si parla di polemiche astratte, ma di persone che hanno perso lavoro, fatturato e opportunità a causa di inefficienze e ritardi che qualcuno dovrebbe avere il coraggio di assumersi”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it