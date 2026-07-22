Consiglio Regionale, la nota. Maltempo, D’Amico: “Bene il M5S sui sostegni, da avviare fase per ridurre pressione fiscale”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:22 luglio 2026 – 17:27- “Sostengo convintamente quanto affermato dal M5S sulla richiesta di calamità per i territori colpiti dal maltempo e sulla proposta di destinare le risorse, che si renderanno disponibili con il prossimo assestamento di bilancio, all’emergenza – viene evidenziato sul sito web. I numerosi danni provocati dall’ondata di maltempo di ieri, in particolare nella provincia di Teramo, impongono alla Regione Abruzzo una riflessione approfondita sull’utilizzo delle risorse economiche” a dichiararlo è il consigliere di opposizione Luciano D’Amico (gruppo misto), che continua “è necessario intervenire per fronteggiare le emergenze, sostenendo famiglie, imprese e comunità, nei momenti di maggiore difficoltà. Per questo auspico che il Presidente Marsilio, e la sua maggioranza, si attivino immediatamente per ottenere il riconoscimento dello stato di calamità per i Comuni colpiti dalla violenta grandinata – viene evidenziato sul sito web. Un evento che ha causato importanti danni ad aziende agricole, attività produttive e abitazioni”. “Altresì sostengo la richiesta di destinare una parte delle risorse, che potrebbero essere liberate con l’assestamento di bilancio, al sostegno di tutti coloro che hanno subito danni – precisa il comunicato. Una volta garantite le misure necessarie a fronteggiare l’emergenza – aggiunge – ritengo che le ulteriori disponibilità dovranno essere impiegate per avviare una concreta riduzione della pressione fiscale regionale, che grava sugli abruzzesi per colmare il disavanzo delle Asl”. “In Abruzzo ci sono delle priorità – incalza D’Amico – davanti a persone che hanno la casa danneggiata, il raccolto distrutto o i capannoni con il tetto sfondato dalla grandine e la merce rovinata, il governo regionale non può continuare ad utilizzare le risorse attraverso il consueto meccanismo delle erogazioni a pioggia, con il rischio di riproporre ancora una volta in Consiglio regionale la squalificante logica delle cosiddette “leggi mancia”. Mi auguro – conclude – che almeno in questo momento, e vista la gravità dei danni, il Consiglio provveda con decisione al sostegno degli abruzzesi in difficoltà e alla tutela delle attività produttive”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it